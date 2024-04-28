Последствия паводка ликвидируют на дачных участках вблизи Костаная

Сегодня аким Костанайской области Кумар Аксакалов в рамках акции «Таза Қазақстан» совместно с жителями дачных участков, расположенных вблизи города Костаная, принял участие в ликвидации последствий стихийного бедствия. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Обследовано 2978 объектов. За неделю силами местного исполнительного органа будет очищена территория от мусора.

Государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе по восстановлению сгоревших электротрансформаторов и водонасосных станций. Также будут восстановлен частично разрушенный паводками водопровод.

Фото: акимат Костанайской области

Глава области выразил свою признательность всем, кто принимает участие в ликвидации последствий паводка.