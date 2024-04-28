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    19:19, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Последствия паводка ликвидируют на дачных участках вблизи Костаная

    Последствия паводка ликвидируют на дачных участках вблизи Костаная
    Фото: акимат Костанайской области

    Сегодня аким Костанайской области Кумар Аксакалов в рамках акции «Таза Қазақстан»  совместно с жителями дачных участков, расположенных вблизи города Костаная, принял участие в ликвидации последствий стихийного бедствия. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    Обследовано 2978 объектов. За неделю силами местного исполнительного органа будет очищена территория от мусора.

    Государство окажет всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе по восстановлению сгоревших электротрансформаторов и водонасосных станций. Также будут восстановлен частично разрушенный паводками водопровод.

    Последствия паводка ликвидируют на дачных участках вблизи Костаная
    Фото: акимат Костанайской области

    Глава области выразил свою признательность всем, кто принимает участие в ликвидации последствий паводка.

    - Сотрудники ЧС, спасатели, военные, волонтеры – все вы делаете огромную работу, помогая людям в это трудное время, - подытожил Кумар Аксакалов.

     

    Теги:
    Таза Қазақстан Субботник Наводнение Регионы Костанайская область Акимат Паводки в Казахстане Костанай Акимы Паводки
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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