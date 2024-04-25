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    12:04, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    В фокусе АНК должна быть деятельность по выявлению очагов этносоциальной напряженности — Касым-Жомарт Токаев

    Президент РК
    Фото: Акорда

    Следует последовательно усиливать роль Ассамблеи в принятии государственных решений, сопровождении проводимых в стране реформ. Для этого надо развивать научно-экспертный потенциал АНК. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

    — В фокусе Ассамблеи всегда должна быть практическая деятельность по выявлению и превентивному устранению возможных очагов этносоциальной напряженности.

    К работе по этномедиации приступили специалисты в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Полезный опыт нужно масштабировать по всей организационной горизонтали АНК.

    Ассамблея должна усилить свои позиции в качестве ведущего института социальной интеграции и деятельного патриотизма. Прежде всего, следует обеспечить дальнейшее развитие таких эффективных инструментов, как советы матерей и советы аксакалов АНК. Профильным министерствам, акиматам необходимо поддержать их деятельность посредством специальных грантов и государственного социального заказа, — отметил Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.  

    По мнению Президента РК, новый импульс работе Ассамблеи народа Казахстана способна придать молодежь.

    — Поэтому предлагаю каждому руководителю этнокультурных объединений и всех общественных структур АНК назначать одним из своих заместителей представителя молодежи. Следует определить перечень молодежных проектов Ассамблеи, в первую очередь волонтерских, которые должны получить всестороннюю поддержку со стороны центральных и местных исполнительных органов, — подчеркнул Глава государства.

    Теги:
    Президент Казахстана АНК Токаев Касым-Жомарт Общество
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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