В фокусе АНК должна быть деятельность по выявлению очагов этносоциальной напряженности — Касым-Жомарт Токаев
Следует последовательно усиливать роль Ассамблеи в принятии государственных решений, сопровождении проводимых в стране реформ. Для этого надо развивать научно-экспертный потенциал АНК. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.
— В фокусе Ассамблеи всегда должна быть практическая деятельность по выявлению и превентивному устранению возможных очагов этносоциальной напряженности.
К работе по этномедиации приступили специалисты в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Полезный опыт нужно масштабировать по всей организационной горизонтали АНК.
Ассамблея должна усилить свои позиции в качестве ведущего института социальной интеграции и деятельного патриотизма. Прежде всего, следует обеспечить дальнейшее развитие таких эффективных инструментов, как советы матерей и советы аксакалов АНК. Профильным министерствам, акиматам необходимо поддержать их деятельность посредством специальных грантов и государственного социального заказа, — отметил Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.
По мнению Президента РК, новый импульс работе Ассамблеи народа Казахстана способна придать молодежь.
— Поэтому предлагаю каждому руководителю этнокультурных объединений и всех общественных структур АНК назначать одним из своих заместителей представителя молодежи. Следует определить перечень молодежных проектов Ассамблеи, в первую очередь волонтерских, которые должны получить всестороннюю поддержку со стороны центральных и местных исполнительных органов, — подчеркнул Глава государства.