Следует последовательно усиливать роль Ассамблеи в принятии государственных решений, сопровождении проводимых в стране реформ. Для этого надо развивать научно-экспертный потенциал АНК. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

— В фокусе Ассамблеи всегда должна быть практическая деятельность по выявлению и превентивному устранению возможных очагов этносоциальной напряженности.



К работе по этномедиации приступили специалисты в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. Полезный опыт нужно масштабировать по всей организационной горизонтали АНК.



Ассамблея должна усилить свои позиции в качестве ведущего института социальной интеграции и деятельного патриотизма. Прежде всего, следует обеспечить дальнейшее развитие таких эффективных инструментов, как советы матерей и советы аксакалов АНК. Профильным министерствам, акиматам необходимо поддержать их деятельность посредством специальных грантов и государственного социального заказа, — отметил Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.