Жители Туркестанской области посадили деревья в рамках акции «Таза Қазақстан»

В конце недели «Жасыл аймақ» республиканской акции «Таза Қазақстан» в Туркестане прошло масштабное экологическое мероприятие. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды вместе с жителями в парке «Жибек жолы» посадил саженцы деревьев и призвал граждан быть активными в экологическом плане.

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелович отметил, что «Таза Қазақстан» — это не временная акция, а инициатива, которая станет постоянной. Мы продолжаем работу по озеленению и благоустройству нашего региона. Все мы обязаны содержать окружающую среду в чистоте, вносить свой вклад в улучшение экологии. Пусть саженцы, которые мы посадили сегодня, вырастут большими деоевьями и летом будут дарить прохладу жителям и гостям города, — сказал Дархан Сатыбалды.

В экоакции приняли участие аким города Туркестана Нурбол Турашбеков, депутаты городского маслихата, представители медицинских и образовательных учреждений, полицейские, работники департамента по чрезвычайным ситуациям. Активное участие приняли члены общественного объединения «Шапағат», школьники, студенты, футболисты, строители, представители Центра обслуживания населения и компании «Қазақстан темір жолы». На территории парка было высажено около 100 деревьев.

Фото: акимат Туркестанской области

За три недели акции «Таза Қазақстан» жители региона посадили много деревьев, расчистили населенные пункты и улицы. В рамках недели «Киелі мекен» в порядок привели окрестности святых мест и исторических памятников.