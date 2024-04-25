Пресекать попытки раскола казахстанского общества призвал Глава государства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к совместной борьбе попыткам дестабилизировать общество, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа. Всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов. Необходимо жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество. Вовлечение наших сограждан в чужие информационные войны, пропаганда ненависти несут серьезные риски для стабильности нашей страны и согласия в обществе, — сказал Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

По словам Президента РК, каждому из нас нужно четко следовать букве и духу нашей Конституции, провозглашающим равные права и свободы для всех граждан.



