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    11:56, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Пресекать попытки раскола казахстанского общества призвал Глава государства

    Пресекать попытки раскола казахстанского общества призвал Глава государства
    Фото: Акорда

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал к совместной борьбе попыткам дестабилизировать общество, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Власть будет предпринимать меры для обеспечения спокойствия и безопасности народа. Всяческие спекуляции и инсинуации, от кого бы они ни исходили, получат мощный общественный отпор и адекватную реакцию правоохранительных органов. Необходимо жестко пресекать любые попытки расколоть наше общество. Вовлечение наших сограждан в чужие информационные войны, пропаганда ненависти несут серьезные риски для стабильности нашей страны и согласия в обществе, — сказал Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. 

    По словам Президента РК, каждому из нас нужно четко следовать букве и духу нашей Конституции, провозглашающим равные права и свободы для всех граждан. 

    — Важно всегда и во всем соблюдать закон и порядок, словом и делом обеспечивать верховенство права. Наша задача — укреплять в обществе взаимное уважение и доверие, искать новые объединительные принципы и установки в противовес религиозным, региональным или социально-экономическим различиям. Деятельность Ассамблеи на этом важном и сложном направлении имеет особое значение, — добавил Глава государства. 

    Теги:
    Ассамблея народа Казахстана Президент Казахстана АНК Токаев Касым-Жомарт Общество
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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