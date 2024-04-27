РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:36, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Пик паводка второй волны на Сергеевском водохранилище пройден

    река, вода
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    Пик паводка второй волны на Сергеевском водохранилище пройден. Максимальный перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составлял 363 см, сейчас  242 см. (- 121 см.). Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акимата СКО Серик Гайсин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ожидается пропуск второй волны до конца апреля.

    — Увеличения количества подтопленных домов по устью реки Есиль не ожидаем. Всего было эвакуировано 14 388 человек. Вернулись домой 764 человека, остаются эвакуированными 13 624 человека. Из 242 эвакоприемных пунктов задействованы в Кызылжарском районе — 9 единиц, в Петропавловске — четыре, где находятся 906 человек, — сказал Серик Гайсин на площадке в СЦК.

    По словам представителя акимата СКО, в Петропавловске 224 человека заселены в два новых общежития с комфортным условием проживания. Все они обеспечены имуществом первой необходимости.

    В ходе брифинга стало известно, что единовременную выплату в размере 100 МРП получили 2 349 семей на общую сумму 867,3 млн тенге.

    — В районах и городе Петропавловске сформированы группы по оценке пострадавшего жилья. Вода отошла от 369 домов, проведено техническое обследование 62 домов, на 252 дома получена оценка. Работа продолжается, — уточнил спикер.

    В районах и городе Петропавловске сформировано 85 мехбригад, для ликвидации последствий паводка, демонтажа жилья, не подлежащего восстановлению, и проведения ремонтно-восстановительных работ. 

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!