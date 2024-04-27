Пик паводка второй волны на Сергеевском водохранилище пройден. Максимальный перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составлял 363 см, сейчас 242 см. (- 121 см.). Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель отдела мобилизационной подготовки и гражданской защиты аппарата акимата СКО Серик Гайсин, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ожидается пропуск второй волны до конца апреля.

— Увеличения количества подтопленных домов по устью реки Есиль не ожидаем. Всего было эвакуировано 14 388 человек. Вернулись домой 764 человека, остаются эвакуированными 13 624 человека. Из 242 эвакоприемных пунктов задействованы в Кызылжарском районе — 9 единиц, в Петропавловске — четыре, где находятся 906 человек, — сказал Серик Гайсин на площадке в СЦК.

По словам представителя акимата СКО, в Петропавловске 224 человека заселены в два новых общежития с комфортным условием проживания. Все они обеспечены имуществом первой необходимости.

В ходе брифинга стало известно, что единовременную выплату в размере 100 МРП получили 2 349 семей на общую сумму 867,3 млн тенге.

— В районах и городе Петропавловске сформированы группы по оценке пострадавшего жилья. Вода отошла от 369 домов, проведено техническое обследование 62 домов, на 252 дома получена оценка. Работа продолжается, — уточнил спикер.

В районах и городе Петропавловске сформировано 85 мехбригад, для ликвидации последствий паводка, демонтажа жилья, не подлежащего восстановлению, и проведения ремонтно-восстановительных работ.



