Режим жесткой экономии введут в Казахстане - Президент Токаев

Президент РК Касым-Жомарт Токаев рассказал о своем посещении регионов во время паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Вы знаете, к каким трагическим последствиям в свое время привел прорыв только одной плотины. Я посетил несколько регионов, чтобы лично проконтролировать ситуацию и встретиться с жителями. Государственные органы в центре и на местах сейчас полностью сосредоточены на ликвидации последствий паводков и недопущении усугубления обстановки. Аварийные и спасательные службы работают в круглосуточном режиме. Задействован личный состав Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, Вооруженных сил, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны. По моему поручению для оказания помощи пострадавшим разбронирован государственный материальный резерв. Функционируют республиканский и областные оперативные штабы. Общественные активисты, волонтеры организовывают сбор гуманитарной помощи, - перечислил Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

По словам Президента, в это сложное время ярко проявилась солидарность и высокая гражданская ответственность наших соотечественников.

- В ряде регионов уже начался процесс восстановления инфраструктуры и жилых домов. К этой работе подключились крупные предприниматели, огромный вклад вносят общественники. От отечественных компаний и предпринимателей в различные фонды помощи поступили и продолжают ежедневно поступать значительные финансовые средства. Думаю, что их общая сумма еще увеличится. Выражаю благодарность предпринимателям, уверен в нашем дальнейшем успешном сотрудничестве на благо народа, - добавил К. Токаев.

Президент подчеркнул, что все эти средства будут направлены на помощь пострадавшим от паводков и восстановление населенных пунктов.