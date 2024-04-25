Вклад казахстанцев в борьбе с паводками отметил Глава государства

— На долю нашего народа выпало непростое испытание. Мы столкнулись с разрушительным стихийным бедствием, которое охватило половину страны. Но в эти трудные дни ярко проявилось единство нашего народа: спасатели, волонтеры, госслужащие, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, гражданские активисты, представители бизнеса и молодежь. Никто не остался в стороне от общего дела, — сказал Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.



По словам Главы государства, дух единства и солидарности охватил все регионы страны.

— Многие наши соотечественники, движимые сочувствием и сопереживанием, помогали пострадавшим от паводков. Я безмерно признателен гражданам, которые проявили подлинный патриотизм, внеся свою весомую лепту в борьбу со стихией. В час испытаний сплотилось все наше общество. В результате слаженных действий Правительства, государственных органов, профильных служб, а также помощи волонтеров были своевременно эвакуированы более 119 тысяч человек, в том числе почти 45 тысяч детей. Нам удалось спасти жизни людей, и это главное, — заключил Президент.



