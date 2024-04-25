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    10:54, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    В СКО дезинфицируют бывшие затопленными территории

    На юге Китая прогнозируют подтопления в ближайшие дни Дождевой паводок ожидается в ближайшие дни в ряде регионов на юге Китая. Об этом сообщает издание the paper со ссылкой на министерство водных ресурсов КНР, передает Kazinform. С 24 по 26 апреля на большой части южного Китая вновь пройдут сильные дожди, в результате чего на реках прогнозируется возникновение наводнений. Напомним, что с середины апреля проливные дожди обрушились на юг Китая, включая провинцию Гуандун, где проживают более 120 млн жителей. В начале этой недели в провинции Гуандун из пострадавших районов были эвакуированы около 110 тыс. человек. -0-
    Фото: Центр дезинфекции по Северо-Казахстанской области

    В Северо-Казахстанской области при паводке были затоплены около 3,5 тысячи домов. Сейчас из 196 домов вода ушла, в связи с чем ведутся дезинфекционные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщил исполняющий обязанности директора филиала Центра дезинфекции по Северо-Казахстанской области РГП «Национальный центр экспертизы» Жулдызбек Жамантаев, специалисты Центра с 22 апреля приступили к работе.

    В СКО дезинфицируют бывшие затопленными территории
    Фото: Центр дезинфекции по Северо-Казахстанской области

    Дезинфекцию проводит бригада из 4 специалистов. В настоящее время они работают в Тайыншинском районе. К сегодняшнему дню здесь дезинфицировано 18 домов из 21.

    В СКО дезинфицируют бывшие затопленными территории
    Фото: Центр дезинфекции по Северо-Казахстанской области

    - Цель дезинфекции затопленной территории – предотвращение распространения инфекционных заболеваний среди жителей. Поэтому дома, которые были затоплены, прилегающая территория, дворы, детские игровые площадки, территория вокруг колодцев и скважин будут продезинфицированы. Мы в обязательном порядке обрабатываем внутри дома стены, пол, двери, посуду, постели, вплоть до игрушек. При этом мебель, стены и пол моем или опрыскиваем, а посуду, игрушки, пододеяльники и наволочки, покрывала помещаем в специальный раствор, – говорит Жулдызбек Жамантаев.

    Специалисты используют для дезинфекции любые препараты, содержащие хлор, такие как «Дезэконом», хлорамин, сульфохлорантин, Дезхлор, «ДП Алтай».

    - Дезинфекционные работы проводятся в домах, откуда уже ушла вода. В регионе еще проходит вторая волна паводка. Поэтому основная работа еще впереди, – говорит Ж.Жамантаев.

    Теги:
    Подтопления Северо-Казахстанская область Дезинфекция СКО Наводнение Регионы Видео Безопасность Паводки в Казахстане Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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