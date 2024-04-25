В СКО дезинфицируют бывшие затопленными территории

В Северо-Казахстанской области при паводке были затоплены около 3,5 тысячи домов. Сейчас из 196 домов вода ушла, в связи с чем ведутся дезинфекционные работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил исполняющий обязанности директора филиала Центра дезинфекции по Северо-Казахстанской области РГП «Национальный центр экспертизы» Жулдызбек Жамантаев, специалисты Центра с 22 апреля приступили к работе.

Фото: Центр дезинфекции по Северо-Казахстанской области

Дезинфекцию проводит бригада из 4 специалистов. В настоящее время они работают в Тайыншинском районе. К сегодняшнему дню здесь дезинфицировано 18 домов из 21.

Фото: Центр дезинфекции по Северо-Казахстанской области

- Цель дезинфекции затопленной территории – предотвращение распространения инфекционных заболеваний среди жителей. Поэтому дома, которые были затоплены, прилегающая территория, дворы, детские игровые площадки, территория вокруг колодцев и скважин будут продезинфицированы. Мы в обязательном порядке обрабатываем внутри дома стены, пол, двери, посуду, постели, вплоть до игрушек. При этом мебель, стены и пол моем или опрыскиваем, а посуду, игрушки, пододеяльники и наволочки, покрывала помещаем в специальный раствор, – говорит Жулдызбек Жамантаев.

Специалисты используют для дезинфекции любые препараты, содержащие хлор, такие как «Дезэконом», хлорамин, сульфохлорантин, Дезхлор, «ДП Алтай».