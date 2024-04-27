РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:09, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Ерлан Карин: Персонализация государственных наград способствует увековечиванию памяти

    Ерлан Карин
    Фото: Акорда

    Государственный советник РК Ерлан Карин прокомментировал поправки в Закон о государственных наградах, передает агентство Kazinform.

    — Сегодня Глава государства подписал инициированные депутатами Парламента поправки в Закон о государственных наградах. Это уже третий закон, принятый в рамках реализации инициатив Национального Курултая. Напомню, что ранее был принят закон о запрете вейпов и закон по вопросам защиты прав женщин и безопасности детей, — говорится в сообщении госсоветника. — Принятые законодательные поправки предусматривают присвоение степеням военного ордена «Айбын» имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.

    По мнению Ерлана Карина, подобная практика присвоения государственным наградам имен известных личностей является общепринятой в мире. Персонализация государственных наград способствует увековечиванию памяти о национальных героях, а также служит укреплению общенационального единства, развитию патриотического воспитания.

    — Напомню, что инициативу о присвоении степеням ордена «Айбын» имен трех национальных героев Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил на третьем заседании Национального Курултая в Атырау. Тогда же Глава государства предложил назвать авиабазу в Талдыкоргане именем дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Эти инициативы являются данью памяти всем ветеранам и труженикам тыла — всем тем, кто внес свой неоценимый вклад в Победу, 80-летие которой мы будем отмечать уже в следующем году, — написал в  государственный советник своем Telegram-канале.

    Напомним, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан».

    Теги:
    Президент Закон и право Комментарий Награда Ерлан Карин Герои
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!