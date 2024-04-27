Ерлан Карин: Персонализация государственных наград способствует увековечиванию памяти

Государственный советник РК Ерлан Карин прокомментировал поправки в Закон о государственных наградах, передает агентство Kazinform.

— Сегодня Глава государства подписал инициированные депутатами Парламента поправки в Закон о государственных наградах. Это уже третий закон, принятый в рамках реализации инициатив Национального Курултая. Напомню, что ранее был принят закон о запрете вейпов и закон по вопросам защиты прав женщин и безопасности детей, — говорится в сообщении госсоветника. — Принятые законодательные поправки предусматривают присвоение степеням военного ордена «Айбын» имен легендарных воинов-героев: Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахимжана Кошкарбаева.

По мнению Ерлана Карина, подобная практика присвоения государственным наградам имен известных личностей является общепринятой в мире. Персонализация государственных наград способствует увековечиванию памяти о национальных героях, а также служит укреплению общенационального единства, развитию патриотического воспитания.

— Напомню, что инициативу о присвоении степеням ордена «Айбын» имен трех национальных героев Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил на третьем заседании Национального Курултая в Атырау. Тогда же Глава государства предложил назвать авиабазу в Талдыкоргане именем дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Эти инициативы являются данью памяти всем ветеранам и труженикам тыла — всем тем, кто внес свой неоценимый вклад в Победу, 80-летие которой мы будем отмечать уже в следующем году, — написал в государственный советник своем Telegram-канале.

Напомним, Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан».