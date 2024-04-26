Классный час вместо последнего звонка проведут для школьников Казахстана

Более 3,8 млн школьников в Казахстане завершают учебный год 2023-2024, среди которых 186 тысяч выпускников прощаются со школьной скамьей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Этот учебный год продолжался 34 недели и завершается 25 мая.

— В связи с паводковой ситуацией в ряде регионов и тем, что завершение выпадает на субботу, 24 мая занятия для школьников пройдут с организацией классного часа, посвященного завершению 2023-2024 учебного года. На нем классные руководители совместно с учащимися подведут итоги прошедшего года. В регионах, где занятия проходят удаленно из-за паводковой ситуации, классные часы будут проведены в онлайн формате, — отметила заместитель директора департамента воспитательной работы и дополнительного образования Карлыгаш Курманбекова.

Вручение аттестатов и награждение знаками особого образца «Алтын белгі» выпускникам 11 (12) классов состоится с 19 по 22 июня после завершения всех школьных экзаменов. Для обеспечения безопасности и качественной подготовки к экзаменам выпускникам 9-11 классов запрещены сборы средств, пышные торжественные мероприятия, банкеты и поездки на автомобилях.