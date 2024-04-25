Касым-Жомарт Токаев: Казахстанцы должны следовать собственной идеологической повестке

Нужно синхронизировать деятельность Ассамблеи народа Казахстана с нашей новой гуманитарно-идеологической доктриной. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На заседании курултая в Атырау мы обобщили наши ключевые идеологемы и определили перечень наших базовых ценностей. Это Независимость и Патриотизм, Единство и Солидарность, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство. Эти ценности задают смыслы и ориентиры во всех ключевых сферах, от политики и экономики до образования и культуры. Они формируют наш образ будущего и укрепляют общегражданскую идентичность, с ними в полной мере согласуются и принципы деятельности АНК. После заседания Национального курултая я внимательно следил за ходом общественного обсуждения его итогов: читал отзывы, пожелания и рекомендации экспертов и просто неравнодушных граждан. На мой взгляд, лейтмотивом многих высказанных мнений стала мысль о том, что курултай в Атырау стал по сути точкой отсчета новой философии и идеологии развития нашей нации, - сказал Глава государства на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Вместе с тем, по словам К. Токаева, надо понимать, что изложенная на курултае общенациональная доктрина, или платформа, заработает в полную силу, только если получит поддержку всех ведущих институтов гражданского общества. Определяющую роль в укоренении заложенных в ней прогрессивных установок предстоит сыграть Ассамблее.

- Вся система социализации граждан в стране должна быть ориентирована на продвижение идеалов любви к Родине, основана на уважении культуры, обычаев и традиций нашего народа. Принципиальное значение имеют задачи формирования правильных ценностей, взглядов и убеждений граждан, а также укрепления взаимопонимания и согласия в обществе. Эти вопросы нельзя пускать на самотек, они требуют постоянного участия Ассамблеи и всех государственных органов в центре и на местах. Огромное внимание следует уделить воспитанию детей на основе наших фундаментальных ценностей. Мировоззрение подрастающего поколения должно быть свободно от исторических травм и обид, догматизма и застарелых культурных стереотипов, - подчеркнул К. Токаев.

По словам Президента, важно, чтобы мировоззрение молодых людей базировалось на объективном восприятии прошлого, настоящего и будущего страны как общего неделимого достояния нашей единой нации, без политизации и ненужных эмоций.