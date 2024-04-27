Более четырех тысяч яблонь высадили в Алматы

В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» и городской кампании «Алматы – наш общий дом» состоялась общегородская акция «Алматы – город-сад», в ходе которой высажено 8205 зеленых насаждений, в том числе 4515 плодовых, 1090 лиственных деревьев и 2600 кустарников, передает корреспондент агентства Kazinform.

Массовые посадки саженцев деревьев и кустарников прошли во всех районах города. В парке вдоль БАКа восточнее улицы Новая Саина в посадке принял участие глава мегаполиса Ерболат Досаев. Совместно с жителями города, общественными деятелями и экоактивистами на территории Алатуского района было высажено 500 яблоневых и 500 абрикосовых саженцев.

Яблоневый сад появился также на территории парка «ALA», где высажено 2270 саженцев. Еще около тысячи саженцев лиственных пород высадили на смотровой площадке вдоль реки Боралдай.

В разных частях города акиматами районов произведены посадки яблоневых аллей, где всего высажено 1245 плодовых, 90 лиственных деревьев и 2600 кустарников, в том числе дерен, кизильник, бересклет, снежноягодник и другие.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Деревья и кустарники были высажены по следующим адресам:

в Алатауском районе возле театра традиционных искусств, ЖК «Мадениет», 13 микрорайоне, микрорайоне «Саялы-2»;

в Алмалинском районе в парке имени Ганди, сквере «АЗТМ», вдоль улицы Толе би (от улицы Варламова до улицы Волховская), сквере имени А. Байтурсынова, сквере «Сосновый»;

в Ауэзовском районе в сквере в микрорайоне 5, по улице Жандосова от проспекта Саина до реки Каргалинка;

в Бостандыкском районе в парке Первого Президента, возле цирка, на набережной реки Х.Ергали, в сквере «Нур Алатау», сквере у КазНУ, по улице Габдуллина, на разделительной полосе по проспекту Абая (от улицы Тургут Озала до рреки Улкен Алматы);

в Жетысуском районе в сквере в микрорайоне Кокжиек, сквере возле акимата по улице Серикова 2а;

в Медеуском районе вдоль реки Есентай (между проспектом Аль-Фараби и улицей Жамакаева), на территории Алматинского зоопарка, в парке имени Шухова;

в Наурызбайском районе в сквере «Калкаман», сквере «Акжар»;

в Турксибском районе в парке «Детский», в зеленой зоне проспекта Сейфуллина и проспекта Рыскулова.

Фото: Александр Павский/ Kazinform

Фото: Александр Павский/ Kazinform

В акимате города отметили, что участники акции «Алматы – город-сад» смогли не только внести свой вклад в озеленение и сохранение окружающей среды, но и приняли участие в творческих конкурсах и активных играх.

Фото: Александр Павский/ Kazinform