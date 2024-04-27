29 семей получат готовое жилье вместо рухнувших домов в Актюбинской области

В Темирском районе Актюбинской области был подтоплен 91 дом и объект предпринимательства. В планах — построить 21 дом, 29 семей купят готовое жилье, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время паводка в селах Шубаркудук, Кумсай, Енбекши и Шитубек Темирского района был подтоплен 91 дом и объект предпринимательства, в некоторых случаях вода залила дворы. В настоящее время в четырех селах 29 семей дали согласие на приобретение для них готового жилья, 21 семья просит построить им дома. Вместе с тем в 40 домах будет проведен ремонт.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров посетил село Кумсай Саркольского сельского округа Темирского района. Здесь он осмотрел подтопленные дома, социальные объекты.

— Осмотрел подтопленные дома. На прежнем месте их отстроить невозможно. Поэтому для строительства домов для пострадавших от стихийного бедствия будут выделены определенные земельные участки. Если кто-то не захочет остаться в селе, то мы купим готовое жилье. А за имущество каждого человека Правительство подготовило отдельную выплату, ее определит комиссия, которая все еще работает в области. Как сказал Глава государства, никто не останется без помощи, будет оказана всемерная поддержка. Главное — единство, только тогда наши труды будут плодотворными, — сказал А. Шахаров.

Теперь в селе Кумсай Темирского района будет построена защитная дамба. Подготовлена проектно-сметная документация на строительство дамбы длиной 2,7 километра. В настоящее время проводится экспертиза. В комиссию войдут три жителя села.

Отметим, в Темирском районе 39 семей получили в общей сложности более 14 миллионов тенге социальной помощи. Также девять учеников Кумсайской начальной школы направлены в учебно-оздоровительный центр «Балдаурен-Туркестан» в Шымкенте. В комиссию по оценке ущерба, нанесенного в результате чрезвычайной ситуации, поступило 91 обращение, из них по 15-ти выплачено 84 миллиона 217 тысяч тенге. За 27 голов погибших животных ущерб оценен в 8,5 миллиона тенге. Единовременная выплата в размере 369 тысяч тенге переведена 82 семьям, проживающим в Темирском районе.