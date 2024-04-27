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    04:25, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Фонд «Қазақстан халқына» построит пострадавшим от паводков 100 домов в Костанайской области

    акимат Костанайской области
    Фото: акимат Костанайской области

    Акимат Костанайской области и общественный фонд «Қазақстан халқына» подписали меморандум о строительстве жилых домов для граждан, пострадавших от паводков в Джангельдинском и Амангельдинском районах, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат области.

    — За счет финансовых ресурсов Фонда будет построено до 100 домов по типовому проекту, предложенному местными исполнительными органами, — говорится в сообщении акимата.

    Меморандум определяет совместные подходы, обязанности сторон и распределение функций для достижения благотворительной цели в сжатый срок, с соблюдением прозрачности необходимых процедур с документальным сопровождением всего объема строительных работ.

    Теги:
    Пострадавшие Регионы Казахстана Костанайская область Жилье Строительство Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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