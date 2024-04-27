Почти 37 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома после паводков

В регионах республики после паводков вернулись в свои дома 36745 человек. В эвакопунктах остаются 6909 человек. Об этом сообщили представители МЧС на брифинге в СЦК, передает агентство Kazinform.

С начала паводка заблаговременно спасено и эвакуировано 119 220 человек, из них 44 776 детей.



Отведена и откачана вода из 6 148 жилых домов и 2 794 дворовых территорий.



На телефон горячей линии поступил 2 241 звонок.