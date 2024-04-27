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    11:44, 27 Апрель 2024 | GMT +6

    Почти 37 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома после паводков

    МЧС
    Фото: МЧС РК

    В регионах республики после паводков вернулись в свои дома 36745 человек. В эвакопунктах остаются 6909 человек. Об этом сообщили представители МЧС на брифинге в СЦК, передает агентство Kazinform. 

    С начала паводка заблаговременно спасено и эвакуировано 119 220 человек, из них 44 776 детей.

    Отведена и откачана вода из 6 148 жилых домов и 2 794 дворовых территорий.

    На телефон горячей линии поступил 2 241 звонок.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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