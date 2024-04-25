Восстановление жилья и инфраструктуры после паводков будет находиться под личным контролем Президента РК

Вся масштабная работа по восстановлению жилья и инфраструктуры будет находиться под моим личным контролем, заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии Ассамблеи народа Казахстана. Об этом передает агентство Kazinform.

- Наша общая победа над природной стихией не за горами. После ухода большой воды начнется реконструкция пострадавших регионов. Прежде всего, гражданам будет выплачена компенсация за ущерб, начнется строительство домов и выделение квартир, восстановление разрушенной инфраструктуры. На эту огромную работу выделен короткий срок – 5 летних и осенних месяцев. Но уверен, сообща справимся. В результате этих масштабных паводков тысячи людей потеряли свое имущество, остались без источника дохода. Поэтому государством принимаются адресные меры поддержки граждан. Все пострадавшие получат единовременную выплату на семью. После оценки ущерба им будут выплачены компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество. Государство отремонтирует поврежденное жилье и построит новое жилье вместо разрушенного, - заверил Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, при этом следует учесть, что строительство жилья в поймах рек заведомо несет риски повторного затопления и уничтожения.

- Поэтому определять места застроек новых районов нужно с учетом гидрологических и географических особенностей того или иного населенного пункта. Акиматы должны строго соблюдать требования соответствующих правил. Считаю, что предстоящее масштабное строительство создаст новые возможности для граждан, - заявил Президент.

Как отметил К. Токаев, казахстанцы смогут сменить место жительства, построив или получив дома в населенных пунктах с более привлекательным экономическим потенциалом и экологической ситуацией.

- Вместе с тем, решения о возможном расселении населенных пунктов, расположенных в неблагоприятных зонах, будут приниматься с учетом мнения каждой пострадавшей от паводков семьи. Для тех, кто захочет восстановить свое жилье самостоятельно, будет предусмотрен отдельный механизм выплат, обеспечивающий их целевое использование. Процесс подачи заявления на возмещение ущерба и восстановление имущества будет цифровизирован. За каждым населенным пунктом будут адресно закреплены крупные бизнесмены из числа изъявивших желание помочь. Это позволит предпринимателям четко видеть, на какие цели расходуются выделяемые ими средства. Вся масштабная работа по восстановлению жилья и инфраструктуры будет находиться под моим личным контролем, - сказал К. Токаев.

По словам Президента, пострадавшие от паводков граждане получат трехмесячную отсрочку по кредитам. При этом за просрочку платежей из-за паводков им не будут начисляться штрафы и пени. Кроме того, государство поддержит малый и средний бизнес, пострадавший от стихии, а также аграриев затопленных регионов.

- В частности, будут предоставлены отсрочки уплаты процентов по кредитам и лизинговым платежам для предпринимателей и фермеров пострадавших регионов. Аграриям также будет оказана вся необходимая помощь для своевременного и успешного проведения посевной кампании. Еще раз повторюсь: никто не останется без поддержки в этот сложный момент, государство выполнит все свои обязательства. Впоследствии нам придется подумать над дальнейшим развитием системы страхования имущества граждан. В развитых странах именно страховые компании берут на себя весомую часть расходов на восстановление ущерба после стихийных бедствий. Разумеется, этот вопрос сопряжен с дальнейшим развитием экономики и финансовой системы, формированием в обществе соответствующей культуры, - сказал К. Токаев.

Как подчеркнул Президент, главная задача государства есть и будет – обеспечение благополучия граждан.