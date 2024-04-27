Наполнение водохранилищ в регионах Казахстана продолжается – Минводы

Сброшенная из Ириклинского водохранилища РФ вода продолжает проходить по территории нашей страны. Уровень реки Жайык в городе Уральске составляет 855 см. Половодье продолжается. Подробнее об этом на брифинге в СЦК рассказала представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Специалисты Западно-Казахстанского филиала «Казводхоза» проводят безопасный пропуск паводковых вод. Идет наполнение четырех водохранилищ Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы. Сейчас в них 226 млн кубометров воды, это 87% от общего объема. Западно-Казахстанский филиал «Казводхоза» направил 30 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, в Камыш-Самарские озера области. Кроме того, специалисты «Казводхоза» намерены направить паводковую воду в природные озера Едилсор, Жалтырколь, Бирказан, Сорколь, Салтанат и другие водоемы, которые в последние годы столкнулись с высыханием, – сообщила представитель ведомства.

По информации Молдир Абдуалиевой, в Акмолинской области Астанинское и Селетинское водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Из Астанинского контррегулятора в реку Есиль сбрасывается 4,75 млн кубометров воды в сутки. Также в регионе на 100% наполнились системы лиманного орошения «Алва», «Кенбидайк» и русла рек Козыкош, Мукыр и Карасу Целиноградского района. В озеро Тенгиз Коргалыжинского заповедника направлено 1,5 млрд кубометров воды.

– В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища заполнены на 100%, вторая волна половодья на реке Есиль продолжается. Высота перелива через гребень плотины Сергеевского водохранилища снизилась до 270 сантиметров. Обстановка в регионе остается напряженной. В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Оба объекта работают в штатном режиме. В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 82%. В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 50%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются попуски, – добавила спикер на площадке СЦК.

Она отметила, что попуски воды из каскада водохранилищ реки Ертис (Иртыш) позволят обеспечить необходимой кормовой базой сельское хозяйство Павлодарской области. В общей сложности планируется сбросить из водохранилищ 6,3 млрд кубометров воды.

– А филиал «Казводхоза» по Павлодарской области продолжает попуски воды в Шидерты для увлажнения почвы. Проводится наполнение Колыбаевского массива. Охвачено 800 гектаров лиманов. В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 98,5%. Все они также работают в штатном режиме. Приток из трансграничной реки Или в Капшагайское водохранилище Алматинской области позволяет направить около 2,3 млрд кубометров воды в озеро Балхаш, – уточнила представитель министерства.

По ее словам, вода из Тасоткельского водохранилища Жамбылской области сбрасывается по реке Шу. В начале апреля эта вода пересекла границу Созакского района Туркестанской области. Сброс воды из Тасоткельского водохранилища продлится до 1 мая, за это время по реке Шу в Созакский район должно поступить около 1 млн кубометров воды.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме.

– Впервые за всю историю наблюдений вода, сброшенная из Кенгирского водохранилища области Улытау, поступила через реку Сарысу в озера Кызылординской области. Наблюдается активное наполнение Теликольской системы озер Кызылординской области, что должно оказать благоприятное влияние сельское хозяйство региона, – считают в ведомстве.

На водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки.