ДТП с автобусом в Алматы: обвиняемому вынесли приговор

В Алматы суд вынес приговор по делу о дорожно-транспортном происшествии с автобусом, в результате которого погибли три человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

32-летнего пассажира автобуса Дархана Ахметжанова, ударившего женщину-водителя, после чего она потеряла сознание и совершила наезд на пешеходов, признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса РК: части 3 статьи 351 «Нарушение пассажиром правил безопасности движения транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и части 1 статьи 293 «Хулиганство».

Суд приговорил Дархана Ахметжанова к 8 годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в учреждении минимальной безопасности.

Ранее прокурор зачитал обвинительный акт по делу и просил суд назначить ему 8 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Сегодня в ходе своего последнего слова подсудимый признал вину по статье 293 УК РК и просил суд ему назначить минимальное наказание. Он попросил прощения у родных и близких погибших, а также у своих родителей и семьи за то, что поставил их в трудное положение.

Также суд обязал подсудимого в течение двух месяцев выплатить моральный и материальный ущерб родственникам погибших в размере свыше 20 млн тенге.

Напомним, 22 декабря 2023 года в 18:15 пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Далее неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкнулся с четырьмя авто. Видео смертельного ДТП появилось в соцсетях.

Вследствие происшествия три человека погибли на месте, двое из них были супругами — воспитывали четверых детей.