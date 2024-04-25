ДТП с автобусом в Алматы: прокурор просит для подсудимого 8 лет лишения свободы

В Алматы продолжается суд по делу о смертельном ДТП с автобусом, в результате которого погибли три человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

На скамье подсудимых 32-летний пассажир автобуса Дархан Ахметжанов. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РК: части 3 статьи 351 «Нарушение пассажиром правил безопасности движения транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и части 1 статьи 293 «Хулиганство».

Во время прений прокурор зачитал обвинительный акт по делу. По его словам, вечером 22 декабря 2023 года между пассажиром автобуса 47-го маршрута Дарханом Ахметжановым и водителем Ермек Шокебаевой начался конфликт из-за неуплаты проезда.

- Ахметжанов был недоволен тем, что водитель попросила оплатить проезд, затем он разозлился и потребовал высадить его в неположенном месте, выразившись нецензурной бранью. Однако водитель не остановилась, поскольку знала, что это нарушение правил дорожного движения. Далее подсудимый решил добиться своего, ударил Шокебаеву правой рукой дважды, вследствие чего водитель потеряла сознание и управление над транспортным средством. А неуправляемый автобус совершил наезд на несколько машин и пешеходов, - зачитал прокурор.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое - мужчина и супружеская пара. Еще один человек получил телесные повреждения, а также повреждены несколько автомобилей.

По словам гособвинителя, вина подсудимого полностью доказана. Подсудимый признал свою вину частично. Также он отметил, что Ахметжанов не состоит на учете в наркологическом или на диспансерном наблюдении. То есть во время совершения преступления он полностью осознавал фактический характер своих действий.

- Уважаемый суд, учитывая личность подсудимого, мнение потерпевшей стороны, опасность преступления для общества, прошу назначить Дархану Ахметжанову наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет по части 1 статьи 293 УК РК и по части 3 статьи 351 УК РК с отбыванием в учреждении минимальной безопасности, - сказал государственный обвинитель.

Напомним, 22 декабря в 18:15 пассажир автобуса 47-го маршрута в результате конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортом. Далее неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкнулся с четырьмя авто. Видео смертельного ДТП появилось в Сети.

Вследствие происшествия три человека погибли на месте, двое из них были супругами — воспитывали четверых детей.