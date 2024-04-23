Что нельзя просушить, придется выбросить - ученый-вирусолог об опасности паводковых вод

Этой весной казахстанцы столкнулись с самыми масштабными паводками за последние десятилетия. В нескольких регионах страны еще продолжают бороться со стихией. Однако когда большая вода уйдет, риск заболеть или получить обострение аллергии останется. По крайней мере, еще на какое-то время. А все потому, что люди вернутся в подтопленные дома, где намокли обои, любимые кресла и детские игрушки. Как не заболеть и с какими симптомами стоит сразу обращаться к врачу, корреспонденту агентства Kazinform рассказала ученый-вирусолог, биолог Асель Мусабекова.

Паводковые воды смывают все на своем пути, и приносят с собой неприятные сюрпризы. В воду попадают грязь с городских улиц, фекалии животных, отходы с дачных участков и переполнившихся септиков, выгребных ям, трупы погибших животных и грызунов, различные химические вещества с территорий затопленных предприятий. Все это паводковые воды приносят в населенные пункты.

Медики утверждают, что обстановка сейчас стабильна, вспышки кишечных инфекций нет. Но это не значит, что ситуация не может измениться. Жителям затопленных регионов стоит соблюдать определенные правила.

Риск инфекций

Если не соблюдать меры предосторожности, во время паводков можно подхватить кишечные инфекции, в том числе — гепатиты А и Е.

Усложняет ситуацию то, что во время эвакуации, когда ты вынужден бросить свой дом и ночевать в местной школе, или ждать помощь на крыше затопленной бани, сложно соблюдать правила гигиены. Тем более, когда город или село остались без водоснабжения.

В итоге вы не помыли руки и получили пищевое отравление. Поранились, пока спасали имущество от воды, не обработали, — в рану попала инфекция.

Как рассказала биолог Асель Мусабекова, паводки могут привести даже к вспышке полиомиелита.

— Когда мы говорим об инфекциях, которыми может быть заражена талая вода, это в первую очередь — кишечные инфекции. Не будем забывать о зоонозных инфекциях и столбняке, который обитает в почве. Кишечные инфекции могут быть вирусными и бактериальными. К вирусным относятся ротовирусы, норовирусы, энтеровирусы. В том числе — такая опасная инфекция, как полиомиелит. Она относится к вакциноуправлемым, однако из-за низкого охвата вакцинацией сейчас полиомиелит может проснуться. Для его распространения возникли благоприятные условия: присутствует антисанитария, талая вода попадает на личные вещи и продукты питания. К тому же, при ЧС, когда люди вынуждены эвакуироваться, снижается уровень гигиены (не всегда есть возможность даже помыть руки). Из-за этого может расти число кишечных инфекций. Если говорить о зоонозных инфекциях (их источник — больные животные), к ним относятся туляремия и лептоспироз. Также нельзя полностью исключить вероятность вспышки сибирской язвы, потому что паводковые воды могут размывать скотомогильники, а споры сибирской язвы очень живучие. С водой они могут подниматься на поверхность и распространяться на пастбища, заражать скот, но это только вероятность, паниковать не нужно, — говорит Асель Мусабекова.

Вирусолог предупреждает: сейчас распространяется очень много фейковой информации о вспышках заболеваемости. Но поддаваться панике нельзя, достаточно просто быть начеку. Заметили странные симптомы — обратитесь к медработнику.

Контактов с сельхозживотными во время паводка лучше избегать, хоть и хочется спасти всех. Не стоит касаться грызунов, которые могут быть переносчиками инфекций. Тем более — не нужно трогать трупы животных.

— Во время паводков, при эвакуации, в панике есть вероятность получить проникающую рану. Как следствие — столбняк. Защиту от него нужно обновлять каждые 10 лет, вакцину можно получить в поликлинике. Если вы не позаботились об этом заранее, вакцина АДСМ может использоваться в качестве экстренной постконтактной профилактики — если человек получил острую проникающую рану и знает, что не был привит в течение последних 10 лет, — предупреждает эксперт.

Опасные симптомы

Жителям пострадавшим от паводков регионов не стоит заниматься самолечением, а тем более — самостоятельно назначать себе антибиотики.

Асель Мусабекова рассказала, при каких симптомах визит к врачу не стоит откладывать.

— Нужно обращать внимание на симптомы кишечных заболеваний. Это диарея, рвота, температура. Так, диарея и температура опасны обезвоживанием. Изменения в стуле, особенно, если есть кровяные прожилки, — это «красный флаг». Также существует риск кожных инфекций, поэтому не стоит оставлять без внимания сыпь непонятного происхождения. Любые подозрительные симптомы, причина которых вам неизвестна, которые не являются проявлениями ваших хронических заболеваний, — это повод обратиться сразу же к врачу, — говорит вирусолог.

Скважины и колодцы

Во время паводков санврачи постоянно берут пробы водопроводной воды и воды из водоемов. Однако многие сельские жители используют личные колодцы и скважины, которые часто остаются без внимания.

— Прежде чем использовать воду из скважин, которые были затоплены, необходимо удостовериться в ее качестве. Желательно позвать специалистов ДСЭК, чтобы они взяли пробы. В этом отношении наша система работает недостаточно эффективно, и частные скважины, как правило, остаются невидимыми для эпидемиологов, — отмечает Асель Мусабекова.

Скрытая угроза

Заболеть можно не только, когда в доме и на улице стоит вода. Жилье многих казахстанцев не выдержало напора стихии и оказалось полностью или частично затоплено. Кто-то успел вывезти имущество или поднять вещи и мебель на второй этаж, а кто-то — нет.

Стоячая вода и сырость ведут к росту респираторных заболеваний и кишечных инфекций. К тому же, из-за сырости в доме может образоваться плесень. Растет риск аллергии, может обостриться астма, может ухудшиться состояние пожилых людей с хроническими заболеваниями.

Поэтому первым делом, вернувшись домой, нужно откачать воду, все просушить, провести уборку и продезинфицировать поверхности. От промокшей мягкой мебели безопаснее избавиться.

Поверхности нужно обработать дезинфицирующими средствами — хлоркой, средством от плесени. При этом убираться нужно в перчатках и маске либо респираторе.

— Мягкую мебель и другие вещи, которые невозможно просушить до конца, желательно выбросить. Все это может быть источником не только плесени, но и различных инфекций. Тем более, затопления и сырость — факторы риска при хронических заболеваниях легких, при астме, для пожилых людей, для людей с иммунодефицитом и иммуносупрессией. Поэтому уборку после паводка лучше проводить без детей и без присутствия людей с факторами риска. При уборке надевайте маску, чтобы не дышать плесенью, уборку проводить нужно с хлоркой, — уточняет Асель Мусабекова.

Меры предосторожности

Если вы находитесь в регионе, который пострадал от паводков, лучше придерживаться определенных правил. Это поможет снизить риск инфекции.

Если возможно, пейте только бутилированную или кипяченую воду, мойте руки с мылом, пользуйтесь санитайзерами. Своевременно обрабатывайте раны и сообщайте медикам о наличии симптомов инфекционных заболеваний: чтобы вам вовремя оказали помощь и чтобы вы не заразили близких.

Поговорите о правилах гигиены с детьми и не разрешайте им играть в грязной воде. Взрослым от прогулок по затопленным улицам тоже лучше воздержаться: помимо инфекций, под водой может обнаружиться строительный мусор, осколки, провода. Есть риск получить травму.

Перед тем как малыши и подростки вернутся домой, игрушки, одежда и другие их вещи нужно промыть, просушить, продезинфицировать.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля казахстанцам также советуют не использовать продукты, которые намокли, воду хранить в закрытых емкостях, недоступных для грызунов, тщательно мыть овощи и фрукты, ополаскивать их кипятком перед употреблением в пищу.