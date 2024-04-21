Казахстанцы начали возвращаться в свои дома после сильнейших паводков. В отдельных регионах ситуация остается напряженной. Здесь вода еще не ушла. Другая важная новость минувшей недели — визит в Астану Президента Кыргызстана Садыра Жапарова и подписание договора между двумя странами. Также на этой неделе казахстанские спортсмены не раз радовали соотечественников своими победами. Были и другие «горячие» темы — это завершение отопительного сезона сразу в нескольких городах Казахстана и запрет вейпов. Подробнее — в обзорном материале агентства Kazinform.

Паводки

На этой неделе вторая волна паводков началась в Северо-Казахстанской области и ВКО. Тем не менее, на сегодняшний день в центре и на севере страны паводковая обстановка постепенно стабилизируется.

Более 21 тысячи казахстанцев уже вернулись в свои дома. Подтопленными остаются более 5 тысяч частных жилых домов и более 1000 дворов в Актюбинской, Костанайской, Акмолинской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях.

О мерах по восстановлению затопленного жилья рассказали в Министерстве промышленности. Сообщается, что, если дом разрушен и не подлежит восстановлению, предусмотрено два варианта: строительство нового жилья или приобретение готового на рынке недвижимости. Не останутся без внимания и владельцы дач, для которых это было единственное жилье.

Однако говорить о том, что все сложности позади, пока рано. На этой неделе в Уральске эвакуировали жителей дачных массивов. Более 11 населённых пунктов Западно-Казахстанской области оказались в зоне риска из-за подъема уровня воды в реке Урал. По данным акимата ЗКО, в регионе затопило 3 294 дачных дома. Акимат Западно-Казахстанской области опубликовал список дополнительных эвакуационных пунктов в Уральске.

Несколько дней назад аким ЗКО Нариман Турегалиев также обратился в Министерство водных ресурсов и ирригации с просьбой оказать содействие в решении вопроса о закрытии шандор (сбросное сооружение), расположенных в водозаборном сооружении Чаганского водохранилища. В результате проведенного научно-технического анализа специальная комиссия приняла решение не закрывать шандоры.

Тем временем, на затопленных автодорогах СКО уровень воды спадает. В городе Кульсары Атырауской области отведена вода из 368 жилых домов. А в Акмолинской области угроза паводка миновала. Атбасар проводил участников ликвидации.

Умилила казахстанцев новость о том, как пес по кличке Пшон из села Сартогай Махамбетского района помогает своей хозяйке в берегоукрепительных работах — носит мешки с песком.

Договор между Казахстаном и Кыргызстаном

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. В результате в Акорде был подписан договор об углублении союзнических отношений между странами. Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической сферах. Стало известно, что товарооборот между двумя государствами планируют увеличить до 2 млрд долларов.

Выступив с приветственным словом на встрече с кыргызской делегацией в Акорде, Касым-Жомарт Токаев напомнил о незыблемой дружбе Казахстана и Кыргызстана.

Также Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели отдельный брифинг для представителей СМИ.

Конец отопительного сезона

В нескольких городах Казахстана одновременно завершают отопительный сезон. В Астане он закончился 19 апреля. В Костанае и Павлодаре отопление отключат 22 апреля. Сразу после этого в Павлодаре начнутся гидравлические испытания. Жители областного центра временно — от 10 до 30 дней — останутся без горячей воды .

В Актау горячую воду отключат на все лето. Продолжительное отключение связано с масштабной реконструкцией тепломагистральных трубопроводов. Мера эта вынужденная. А вот информация о том, что с 22 по 26 апреля в Актау отключат питьевую воду, оказалась фейком.

Большая уборка

По всей стране коммунальщики, предприниматели, госслужащие, студенты и просто неравнодушные жители продолжают наводить порядок после зимы. На этой неделе казахстанцы очистили часть памятников истории и архитектуры.

В Мангистауской области субботник прошел на территории некрополя «Кошкар ата». Мемориалы и памятники очистили в Карагандинской области и области Улытау. В рамках республиканской экологической акции субботник прошел в историко-культурных комплексах «Жошы хан», «Теректы Аулие», мавзолеях Алашахана, Домбаул. В Усть-Каменогорске после акции «Таза Қазақстан» преобразилась этнодеревня.

Субботник в рамках акции «Таза Қазақстан» прошел в Кокшетау. В нем приняли участие 4000 человек. Молодежь привела в порядок памятники Шокану Уалиханову и Аскару Забикулину.

В Астане коллектив Телерадиокомплекса Президента РК тоже принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан».

Спортивные победы

На этой неделе Елена Рыбакина установила новый рекорд. Четвертая ракетка мира провела матч на грунтовом турнире серии WTA 1000 в немецком Штутгарте.

На этом список спортивных достижений не заканчивается. Казахстанский Вольник Алишер Ергали завоевал олимпийскую лицензию на азиатском отборе в Бишкеке. За путевку в категории до 97 килограммов он бился с представителем Китая Авусайманом Хабилой.

На Олимпийские игры-2024 квалифицировался гимнаст Нариман Курбанов. Владислав Яковлев получил олимпийскую лицензию в академической гребле. Представители команды Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Сергей Токарницкий и Бекарыс Раматулла выиграли финал и олимпийскую лицензию на отборочном чемпионате Азии в Токио.

Ранее, сколько лицензий на Олимпиаду намерен завоевать Казахстана, рассказали в Минтуризма и спорта. В министерстве сообщили, что сформирован пул из 56 потенциальных спортсменов на завоевание лицензий и олимпийских медалей. Была презентована спортивная форма для олимпийской сборной Казахстана.

Суд над Бишембаевым

Судью Айжан Кульбаеву, рассматривающую дело Бишимбаева, взяли под охрану из-за поступивших угроз. Угрозы она получила с неизвестного номера.

Также из последних подробностей по делу: как заявил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, пока факт того, что Куандык Бишимбаев задавил ребенка не подтверждается. Ранее в ходе судебного заседания мать погибшей Салтанат Нукеновой заявила, что Куандык Бишимбаев якобы совершил наезд на ребенка, но избежал ответственности.

Кроме того, на этой неделе Минюст прокомментировал желание иностранных каналов транслировать суд над Бишимбаевым. При этом стало известно, что дело Бишимбаева по рейтингам обогнало все сериалы.

Запрет вейпов

Главой государства был подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения». В том числе — в Казахстане запретили вейпы.

Законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу (вводится в действие по истечении 60 дней после официального опубликования).

Напомним, в марте 2024 года депутаты Сената Парламента РК не одобрили проект Закона, который устанавливает запрет на ввоз и распространение вейпов в Казахстане. Тогда его вернули на доработку в Мажилис.

Не вывозить

Казахстан запретил импорт авиатоплива из-за сложившегося на внутреннем рынке профицита. В связи с этим, введен конвенционный запрет на импорт авиатоплива с 24 марта по 24 апреля 2024 года. Будет ли продлеваться данный запрет, в Минэнерго пока не уточняли.

Проблемы экологии

В Министерстве экологии назвали основные проблемы сферы переработки отходов в Казахстане. Так, в 2023 году в Казахстане доля сортировки и переработки твердых бытовых отходов составила только 24%. Согласно концепции по переходу к зеленой экономике, до 2030 года доля переработки должна достигнуть 40%.

По данным Ассоциации переработчиков вторичного сырья Казахстана, на сегодняшний день из 100 тысяч тонн пластика, образующегося на мусорных полигонах в стране, перерабатывается лишь около 3,5 тысячи тонн.

Тюльпаны из Красной книги

Штраф до 11 млн тенге грозит 22-летней казахстанке за сорванные ради контента краснокнижные растения.

Сотрудники полиции через социальные сети нашли жительницу села Ордабасы, сорвавшую тюльпан Грейга. Девушка сняла все на видео и разместила на страничке в соцсетях. После этого стало известно, что жительницу Туркестанской области привлекут к ответственности.

Новые ТЭЦ

Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Сторонами определены уполномоченные организации — ООО «ИНТЕР РАО — Экспорт» и АО «Самрук-Энерго».

Уполномоченной организацией от казахстанской стороны в лице АО «Самрук-Энерго» уже сформирована соответствующая Дорожная карта для начала реализации первой по счету ТЭЦ уже в текущем году.