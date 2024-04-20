Более 3 тысяч дачных домов затопило в ЗКО 

Из Западно-Казахстанской области эвакуировали 13 777 человек, в том числе 5 717 детей, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на областной акимат.

По данным акимата, в ЗКО затопило 3 294 дачных дома. В аварийно-спасательных работах задействовано 10 519 человек и 1 784 единицы техники. Для борьбы с паводками используются 212 водонасосных оборудования, 164 плавательных средства и четыре вертолета.

— На данный момент эвакуировано 13 777 человек, в том числе 5 717 детей, 19 из них — дети с ограниченными возможностями. В эвакуационных пунктах находится 2 314 человек, из них 998 детей. Остальные 11 463 человека проживают у родственников. Всего 4 925 домашних животных было вывезено в безопасное место, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на дачах «Речник» и «Венера» в районе Мясокомбината продолжаются берегоукрепительные работы.

— Сегодня работы проводятся на 4 наиболее опасных участках. Акиматом города направлено 6 погрузчиков и 11 грузовых автомобилей. Представитель городского акимата уже несколько дней помогает координировать работу в данных садоводческих товариществах, — сообщили в акимате.

Также противопаводковые работы в усиленном режиме проводятся в областном центре. В Уральске вдоль реки Урал построено более 30 км защитных дамб. Высота плотин составляет 5 метров. Противопаводковые работы держит на своем контроле аким ЗКО Нариман Торегалиев.