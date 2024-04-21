Шандоры на Чаганском гидроузле в ЗКО закрывать не будут

На протяжении нескольких дней среди уральцев не утихают споры о необходимости закрытия шандор (сбросное сооружение) на Чаганском гидроузле. Причина беспокойства состоит в том, что воды Чагана не уходят в реку Урал (Жайык), но при этом вода из Урала стала заполнять Чаганское водохранилище, передает агентство Kazinform со ссылкой на информационный штаб BATYS TODAY.

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев обратился в Министерство водных ресурсов и ирригации РК с просьбой оказать содействие в решении вопроса о закрытии или незакрытии шандор, расположенных в водозаборном сооружении Чаганского водохранилища.

Шандоры – сбросное сооружение, комплект металлических, железобетонных или деревянных балок, предназначенных для перекрытия водопропускного отверстия гидротехнического сооружения.

После оценки создавшейся ситуации, экспертами установлено что сбросное сооружение (шандоры) Чаганского водохранилища имеет одностороннее действие и предназначено только для накопления паводковой воды с реки Чаган. В период пропуска максимальных расходов сооружение должно быть полностью открытым. Дополнительную металлоконструкцию во избежание аварийных ситуаций и усугубления паводковой обстановки решено не устанавливать. Также установлено что за 59 лет эксплуатации вне зависимости от объема паводка сбросное сооружение не было закрыто ни разу.



Другими словами, сооружение одностороннего действия и не может удержать всю массу воды со стороны реки Урал. Мост не рассчитан на защиту от реки Урал с сильным течением с большим количеством воды. Основная его цель состоит в том, чтобы удерживать собранную воду в реке Чаган.

- Верх затворов Чаганского сбросного сооружения - 28,2 метра. На 20 апреля 2024 года мы зафиксировали отметку в 30,78 метра. То есть, уже на 2,5 метра превышены отметки верхнего затвора. По правилам эксплуатации, третий ряд шандоров не предусмотрен, поэтому его установка может привести к неконтролируемым негативным последствиям в виде деформации самого пролетного сооружения, - сказал генеральный директор Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства Еркин Тажигалиев.

В результате проведенного научно-технического анализа специальная комиссия приняла решение не закрывать шандоры.