Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в Акорде

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Как сообщалось, 18 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

Главы государств посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана. В мероприятии, прошедшем во Дворце мира и согласия, выступили известные деятели культуры двух стран, а также артисты Государственного театра оперы и балета «Астана опера», творческие коллективы «Гүлдер», «Астана сазы» и «Аркасыры» (Кыргызстан).

Ранее анонсировалось, что Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 18-19 апреля совершит официальный визит в Республику Казахстан. По информации заведующего отделом внешней политики Администрации Президента КР Муратбека Азымбакиева, в рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимных интересов, а также перспективы развития кыргызско-казахстанских отношений.

В рамках визита Президент КР Садыр Жапаров примет участие в Шестом заседании Высшего Межгосударственного совета Кыргызской Республики и Республики Казахстан, а также в церемонии открытия памятника герою кыргызского эпоса «Манас» в Астане.





