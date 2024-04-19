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    11:00, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в Акорде

    Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в Акорде
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в Акорде, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По традиции в честь визита высокого гостя в зале торжественных церемоний выстроили почетный караул.

    Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

    Как сообщалось, 18 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

    Главы государств посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана. В мероприятии, прошедшем во Дворце мира и согласия, выступили известные деятели культуры двух стран, а также артисты Государственного театра оперы и балета «Астана опера», творческие коллективы «Гүлдер», «Астана сазы» и «Аркасыры» (Кыргызстан). 

    Ранее анонсировалось, что Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 18-19 апреля совершит официальный визит в Республику Казахстан. По информации заведующего отделом внешней политики Администрации Президента КР Муратбека Азымбакиева, в рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимных интересов, а также перспективы развития кыргызско-казахстанских отношений.

    В рамках визита Президент КР Садыр Жапаров примет участие в Шестом заседании Высшего Межгосударственного совета Кыргызской Республики и Республики Казахстан, а также в церемонии открытия памятника герою кыргызского эпоса «Манас» в Астане.


    Теги:
    Акорда
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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