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    15:44, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Садыр Жапаров совершит официальный визит в Казахстан

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров
    Фото: Telegram-канал правительства РК

    Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 18-19 апреля совершит официальный визит в Республику Казахстан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По информации заведующего отделом внешней политики Администрации Президента КР Муратбека Азымбакиева, в рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-казахстанских отношений.

    В рамках визита Президент КР Садыр Жапаров примет участие в Шестом заседании Высшего Межгосударственного совета Кыргызской Республики и Республики Казахстан, а также церемонии открытия памятника герою кыргызского эпоса «Манас» в Астане.

    Отмечается, что к визиту приурочен ряд мероприятий, таких как бизнес-форум «Кыргызстан – Казахстан», круглый стол аксакалов и творческой интеллигенции, кыргызско-казахстанский молодежный форум и форум ученых «Перспективы развития науки в решении актуальных проблем Кыргызстана и Казахстана».

    Теги:
    Кыргызстан Садыр Жапаров Политика Мировые новости Внешняя политика Казахстана Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
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