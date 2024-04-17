Садыр Жапаров совершит официальный визит в Казахстан

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 18-19 апреля совершит официальный визит в Республику Казахстан, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По информации заведующего отделом внешней политики Администрации Президента КР Муратбека Азымбакиева, в рамках визита Садыр Жапаров проведет двусторонние переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Стороны обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса, а также перспективы развития кыргызско-казахстанских отношений.

В рамках визита Президент КР Садыр Жапаров примет участие в Шестом заседании Высшего Межгосударственного совета Кыргызской Республики и Республики Казахстан, а также церемонии открытия памятника герою кыргызского эпоса «Манас» в Астане.

Отмечается, что к визиту приурочен ряд мероприятий, таких как бизнес-форум «Кыргызстан – Казахстан», круглый стол аксакалов и творческой интеллигенции, кыргызско-казахстанский молодежный форум и форум ученых «Перспективы развития науки в решении актуальных проблем Кыргызстана и Казахстана».