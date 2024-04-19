Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии, прошедшем во Дворце мира и согласия, выступили известные деятели культуры двух стран, а также артисты Государственного театра оперы и балета «Астана опера», творческие коллективы «Гүлдер», «Астана сазы» и «Аркасыры» (Кыргызстан).

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

В рамках концертной программы были прочитаны отрывки из эпоса «Манас» и исполнены известные музыкальные произведения двух народов. Было также представлено несколько хореографических композиций.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Концерт также посетили члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции Кыргызстана.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Как сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.