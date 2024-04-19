РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:01, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана

    концерт
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили гала-концерт мастеров искусств Казахстана и Кыргызстана. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

    В мероприятии, прошедшем во Дворце мира и согласия, выступили известные деятели культуры двух стран, а также артисты Государственного театра оперы и балета «Астана опера», творческие коллективы «Гүлдер», «Астана сазы» и «Аркасыры» (Кыргызстан).

    Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда

    В рамках концертной программы были прочитаны отрывки из эпоса «Манас» и исполнены известные музыкальные произведения двух народов. Было также представлено несколько хореографических композиций.

    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда

    Концерт также посетили члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции Кыргызстана. 

    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда
    концерт
    Фото: Акорда

    Как сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом.

    Теги:
    Культура Президент Казахстана Тюркский мир Астана Кыргызстан Внешняя политика Казахстана Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!