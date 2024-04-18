16:52, 18 Апрель 2024 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в аэропорту Астаны
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.
Ранее сообщалось, что Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 18-19 апреля совершит официальный визит в Казахстан.