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    16:52, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в аэропорту Астаны

    Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

    Ранее сообщалось, что Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 18-19 апреля совершит официальный визит в Казахстан.

    Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда
    Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в аэропорту Астаны
    Фото: Акорда
    Теги:
    Президент Президент Казахстана Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт Астана Кыргызстан Садыр Жапаров Видео Международные отношения Центральная Азия Интеграция и партнерство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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