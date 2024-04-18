Касым-Жомарт Токаев встретил Садыра Жапарова в аэропорту Астаны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Президента Кыргызстана Садыра Жапарова, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Ранее сообщалось, что Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 18-19 апреля совершит официальный визит в Казахстан.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда