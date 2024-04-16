Сорвавшую тюльпаны девушку привлекут к ответственности в Туркестанской области

В Туркестаснкой области 22-летняя девушка сфотографировалась с сорванным тюльпаном и выложила фотографию в соцсети, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сотрудники полиции через социальные сети нашли жительницу села Ордабасы, сорвавшую тюльпан Грейга. Эти цветы занесены в Красную книгу и их нельзя срывать. Девушка также сняла все на видео и разместила на своей страничке в соцсетях.

— Полиция Туркестанской области напоминает жителям и гостям, приехавших полюбоваться тюльпанами «Грейга», что законом предусмотрена ответственность за выкорчевывание растений, занесенных в Красную книгу, — заявили в пресс-службе Туркестанского областного управления полиции.

Ранее сообщалось, в Туркестанской области зацвели тюльпаны.