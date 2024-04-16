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    13:43, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Сорвавшую тюльпаны девушку привлекут к ответственности в Туркестанской области

    Туркестанская область
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В Туркестаснкой области 22-летняя девушка сфотографировалась с сорванным тюльпаном и выложила фотографию в соцсети, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сотрудники полиции через социальные сети нашли жительницу села Ордабасы, сорвавшую тюльпан Грейга. Эти цветы занесены в Красную книгу и их нельзя срывать. Девушка также сняла все на видео и разместила на своей страничке в соцсетях.

    — Полиция Туркестанской области напоминает жителям и гостям, приехавших полюбоваться тюльпанами «Грейга», что законом предусмотрена ответственность за выкорчевывание растений, занесенных в Красную книгу, — заявили в пресс-службе Туркестанского областного управления полиции.

    Ранее сообщалось, в Туркестанской области зацвели тюльпаны. 

    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Полиция Экология Общество Красная книга Цветы
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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