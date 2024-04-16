Тюльпаны зацвели в Туркестанской области
Возле села Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области зацвели тюльпаны, передает корреспондент агентства Kazinform.
На участке площадью 100 гектаров выросли тюльпаны сорта грейг. Путники, увидя цветы, останавливаются, чтобы сфотографироваться. Многие из них специально приезжают сюда.
— Поля тюльпанов в регионе увеличиваются с каждым годом. Я думаю, это связано с охраной полевых цветов на государственном уровне и повышением экологической культуры населения. В этом направлении круглосуточно работают правоохранители и лесники. Любителей собирать тюльпаны, занесенные в Красную книгу, могут здесь оштрафовать на 3000 МРП либо 800 часов общественных работ, либо три года лишения свободы. Кроме того, вскоре здесь появятся и дикорастущие тюльпаны, — рассказал научный сотрудник Сырдарья-Туркестанского регионального парка Гани Назарбек.
Сотрудники правоохранительных органов и специалисты лесного хозяйства вместе защищают растущие на полях тюльпаны. В частности, пришедшим отдохнуть горожанам разъясняют, что цветы срывать нельзя.