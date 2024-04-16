Тюльпаны зацвели в Туркестанской области

На участке площадью 100 гектаров выросли тюльпаны сорта грейг. Путники, увидя цветы, останавливаются, чтобы сфотографироваться. Многие из них специально приезжают сюда.



— Поля тюльпанов в регионе увеличиваются с каждым годом. Я думаю, это связано с охраной полевых цветов на государственном уровне и повышением экологической культуры населения. В этом направлении круглосуточно работают правоохранители и лесники. Любителей собирать тюльпаны, занесенные в Красную книгу, могут здесь оштрафовать на 3000 МРП либо 800 часов общественных работ, либо три года лишения свободы. Кроме того, вскоре здесь появятся и дикорастущие тюльпаны, — рассказал научный сотрудник Сырдарья-Туркестанского регионального парка Гани Назарбек.