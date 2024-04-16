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    21:00, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Тюльпаны зацвели в Туркестанской области

    Тюльпаны
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Возле села Темирлан Ордабасинского района Туркестанской области зацвели тюльпаны, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    На участке площадью 100 гектаров выросли тюльпаны сорта грейг. Путники, увидя цветы, останавливаются, чтобы сфотографироваться. Многие из них специально приезжают сюда. 

    Тюльпаны
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform


    — Поля тюльпанов в регионе увеличиваются с каждым годом. Я думаю, это связано с охраной полевых цветов на государственном уровне и повышением экологической культуры населения. В этом направлении круглосуточно работают правоохранители и лесники. Любителей собирать тюльпаны, занесенные в Красную книгу, могут здесь оштрафовать на 3000 МРП либо 800 часов общественных работ, либо три года лишения свободы. Кроме того, вскоре здесь появятся и дикорастущие тюльпаны, — рассказал научный сотрудник Сырдарья-Туркестанского регионального парка Гани Назарбек. 


    Сотрудники правоохранительных органов и специалисты лесного хозяйства вместе защищают растущие на полях тюльпаны. В частности, пришедшим отдохнуть горожанам разъясняют, что цветы срывать нельзя.

    Қызғалдақ даласы
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform
    Қызғалдақ даласы
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform
    Қызғалдақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform
    Қызғалдақ
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform
    Туркестанская область
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform
    Қызғалдақ даласы
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform




    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Регионы Природа Экология Цветы
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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