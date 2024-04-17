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    12:48, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Желание иностранных каналов транслировать суд над Бишимбаевым прокомментировал глава Минюста РК

    судебное заседание по делу Бишимбаева
    Фото: Kazinform

    Запросы иностранных телеканалов на трансляцию суда над экс-министром национальной экономики РК Куандыком Бишимбаевым прокомментировал министр юстиции Азамат Ескараев, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Это указывает на востребованность справедливости во всем мире. Это решать уполномоченным органам – Верховному суду или судебной администрации, они должны сами решить, - сказал Азамат Ескараев в кулуарах Мажилиса. 

    Напомним, Верховный суд РК, учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Куандыка Бишимбаева, принял решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по этому делу. На аккаунтах в видеохостинге YouTube  суммарно зафиксировано свыше 20 миллионов просмотров. 

    Как сообщалось ранее, в столичном уголовном суде расследуют обстоятельства смерти Салтанат Нукеновой 9 ноября 2023 года в ресторане Астаны, который принадлежит брату Куандыка Бишимбаева.

    Бишимбаев обвиняется по п. 1, ч. 2 статьи 110 Уголовного кодекса (Истязание), п. 5 ч. 2 статьи 99 (Убийство, совершенное с особой жестокостью), ч. 2 статьи 14 (Рецидив особо тяжкого преступления).

    Родственник Бишимбаева Бахытжан Байжанов, директор столичного «Гастроцентра», на территории которого произошло убийство, обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления (ст. 432 Уголовного кодекса) и недонесении о тяжком преступлении (ст. 434 Уголовного кодекса).

     

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Минюст Закон и право Судебный процесс Права человека Суд присяжных Дело Бишимбаева
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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