Дело Бишимбаева по рейтингам обогнало все сериалы

На аккаунтах в видеохостинге YouTube количество просмотров суммарно превысило 20 млн. Полагаю, это является показателем высокого интереса общества к резонансному делу, отметила заведующая отделом коммуникаций Верховного суда РК Перизат Садуакас, передает корреспондент агентства Kazinform.

Верховный суд РК, учитывая повышенный общественный интерес к судебному разбирательству в отношении Куандыка Бишимбаева, принял решение об организации онлайн-трансляции открытых судебных заседаний по этому делу. Перизат Садуакас отметила нацеленность руководства Верховного суда Республики Казахстан на проведение судебных процессов на основе принципов законности, открытости и гласности. В кратчайшие сроки организована необходимая материально-техническая база для трансляции, обеспечен беспрепятственный доступ СМИ в зал судебного заседания. С 27 марта по девяти заседаниям суда проведено 17 прямых трансляций. В целом, ретрансляция прямого вещания и участие представителей СМИ никак не ограничивалось.

— На аккаунтах в видеохостинге YouTube количество просмотров суммарно превысило 20 млн. Только на наших аккаунтах в YouTube — 1,5 млн просмотров суммарно. Полагаю, это является показателем высокого интереса общества к этому резонансному делу. География охвата трансляции расширяется. Наши эфиры смотрят жители таких стран, как США, Германия, Великобритания, ОАЭ, Турция, Южная Корея, Россия, Грузия, Молдова, Беларусь, Украина, Узбекистан, Кыргызстан и другие, — подчеркнула заведущая отделом.

Перизат Садуакас добавила, что в Верховный суд поступают предложения от зарубежных СМИ о ретрансляции этого судебного заседания в своих странах. Этот вопрос на стадии рассмотрения.