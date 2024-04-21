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    23:02, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Более 11 населённых пунктов ЗКО в зоне риска из-за подъема уровня воды в реке Урал

    Более 11 населённых пунктов ЗКО - в зоне риска из-за подъема уровня воды в реке Урал
    Фото: пресс-служба МЧС РК

    Более 11 населённых пунктов Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъема уровня воды в реке Урал (Жайык), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    В связи с этим министр по ЧС Чингис Аринов, пребывая вторые сутки в регионе, посещает каждое село и лично инспектирует состояние насыпных дамб.

    - В течение дня глава ведомства побывал в сёлах Бурлин, Январцево, Рубежинское, Озерное, Володарское, Байқоныс, Жайық и не только. Отметим, что с начала паводкового периода в регионе возведено более 100 километров защитных земляных дамб,- сообщили в МЧС РК.

    Теги:
    Подтопления МЧС ЗКО Река Урал Видео Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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