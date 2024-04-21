Более 11 населённых пунктов ЗКО в зоне риска из-за подъема уровня воды в реке Урал

Более 11 населённых пунктов Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъема уровня воды в реке Урал (Жайык), передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В связи с этим министр по ЧС Чингис Аринов, пребывая вторые сутки в регионе, посещает каждое село и лично инспектирует состояние насыпных дамб.