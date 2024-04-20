Елена Рыбакина установила новый рекорд

Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина провела четвертьфинальный матч на грунтовом турнире серии WTA 1000 в немецком Штутгарте, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Е. Рыбакина сыграла с итальянской теннисисткой (14-й номер рейтинга WTA) Ясмин Паолини и одержала тяжелую победу в трех сетах с общим счетом 6:3, 5:7, 6:3.

Благодаря победе, казахстанская спортсменка впервые в своей карьере пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте.

Отметим, что соперницей Рыбакиной станет победительница пары первой ракетки мира Иги Швентек (Польша) с британской теннисисткой Эмма Радукану.