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    22:22, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина установила новый рекорд

    Елена Рыбакина
    Фото: Sports.kz

    Четвертая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина провела четвертьфинальный матч на грунтовом турнире серии WTA 1000 в немецком Штутгарте, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Е. Рыбакина сыграла с итальянской теннисисткой (14-й номер рейтинга WTA) Ясмин Паолини и одержала тяжелую победу в трех сетах с общим счетом 6:3, 5:7, 6:3.

    Благодаря победе, казахстанская спортсменка впервые в своей карьере пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте.

    Отметим, что соперницей Рыбакиной станет победительница пары первой ракетки мира Иги Швентек (Польша) с британской теннисисткой Эмма Радукану.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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