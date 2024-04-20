Елена Рыбакина сыграет в полуфинале турнира в Штутгарте

Лучшая казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (4-е место в рейтинге WTA) выступила в четвертьфинале турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Соперницей казахстанки стала итальянская спортсменка Жасмин Паолини (14-е место). В итоге Рыбакина одержала непростую победу — 6:3, 5:7, 6:3. Стоит отметить, что в первом сете Елена уступала с брейком, но ей удалось совершить камбэк, а в драматичной второй партии она проиграла, победив в третьей со счета 0:2. Матч продолжался 2 часа 10 минут.

Таким образом, Елена Рыбакина пробилась в полуфинал соревнований, где сыграет с победительницей противостояния, в котором сойдутся Ига Швёнтек из Польши (1-е место) и британка Эмма Радукану (303-е место).

На предыдущей стадии первая ракетка Казахстана оказалась сильнее россиянки Вероники Кудерметовой (19-е место) — 7:6, 1:6, 6:4.