Елена Рыбакина шокировала на старте турнира в Штутгарте

Казахстанская четвертая ракетка мира Елена Рыбакина сыграла свой первый матч на грунтовом турнире в помещении в немецком Штутгарте, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

На стадии 1/8 финала Рыбакина встретилась на корте с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (19-й номер WTA) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 7:6, 1:6, 6:4. При этом во втором сете казахстанка проигрывала 0:5 и в итоге уступила 1:6. Игра продлилась два часа и 35 минут.

До этого Елена три раза играла против Кудерметовой и каждый раз становилась победительницей противостояния.

Следующая соперница казахстанской спортсменки определится в матче Онс Жабер (Тунис) — Ясмин Паолини (Италия).