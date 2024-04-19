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    18:25, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Елена Рыбакина шокировала на старте турнира в Штутгарте

    Елена Рыбакина
    Фото: Sports.kz.

    Казахстанская четвертая ракетка мира Елена Рыбакина сыграла свой первый матч на грунтовом турнире в помещении в немецком Штутгарте, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    На стадии 1/8 финала Рыбакина встретилась на корте с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой (19-й номер WTA) и одержала победу в трех сетах с общим счетом 7:6, 1:6, 6:4. При этом во втором сете казахстанка проигрывала 0:5 и в итоге уступила 1:6. Игра продлилась два часа и 35 минут.

    До этого Елена три раза играла против Кудерметовой и каждый раз становилась победительницей противостояния.

    Следующая соперница казахстанской спортсменки определится в матче Онс Жабер (Тунис) — Ясмин Паолини (Италия).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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