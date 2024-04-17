12:45, 17 Апрель 2024 | GMT +6
Пока факт того, что Куандык Бишимбаев задавил ребенка, не подтверждается — Игорь Лепеха
Пока факт того, что Куандык Бишимбаев задавил ребенка не подтверждается. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, передает корреспондент агентства Kazinform.
— По задавил ребенка, пока однозначно не хотел бы говорить. Но не подтверждается информация. Мы общались с родственниками убитой (Салтанат Нукеновой), с братом, в частности. Мы узнали откуда источник информации, откуда эта было, проверили. Но там идет речь о другом случае, пока не подтверждается, но мы еще посмотрим, — сказал Игорь Лепеха, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.
Ранее в ходе судебного заседания мать погибшей Салтанат Нукеновой заявила, что Куандык Бишимбаев якобы совершил наезд на ребенка, но избежал ответственности.