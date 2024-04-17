— По задавил ребенка, пока однозначно не хотел бы говорить. Но не подтверждается информация. Мы общались с родственниками убитой (Салтанат Нукеновой), с братом, в частности. Мы узнали откуда источник информации, откуда эта было, проверили. Но там идет речь о другом случае, пока не подтверждается, но мы еще посмотрим, — сказал Игорь Лепеха, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.