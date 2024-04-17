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    12:45, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Пока факт того, что Куандык Бишимбаев задавил ребенка, не подтверждается — Игорь Лепеха

    ДТП
    Фото: Kazinform

    Пока факт того, что Куандык Бишимбаев задавил ребенка не подтверждается. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — По задавил ребенка, пока однозначно не хотел бы говорить. Но не подтверждается информация. Мы общались с родственниками убитой (Салтанат Нукеновой), с братом, в частности. Мы узнали откуда источник информации, откуда эта было, проверили. Но там идет речь о другом случае, пока не подтверждается, но мы еще посмотрим, — сказал Игорь Лепеха, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Ранее в ходе судебного заседания мать погибшей Салтанат Нукеновой заявила, что Куандык Бишимбаев якобы совершил наезд на ребенка, но избежал ответственности.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев ДТП Минюст Закон и право Суды Дело Бишимбаева
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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