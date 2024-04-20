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    11:46, 20 Апрель 2024 | GMT +6

    Угроза паводка в Акмолинской области миновала. Атбасар проводил участников ликвидации

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Благодаря слаженной совместной работе предотвращено подтопление 2 тысяч жилых домов в 95 населенных пунктах, минимизирован ущерб пострадавшим от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Для защиты населенных пунктов в области были подготовлены земляные обвалования длиной в 45 км, порядка 300 тысяч мешков с инертным материалом.

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК

    Сегодня в городе Атбасар прошли торжественные проводы участников ликвидации паводка.

    МЧС РК
    Фото: МЧС РК
    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Паводки Акмолинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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