Угроза паводка в Акмолинской области миновала. Атбасар проводил участников ликвидации

Благодаря слаженной совместной работе предотвращено подтопление 2 тысяч жилых домов в 95 населенных пунктах, минимизирован ущерб пострадавшим от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Фото: МЧС РК

Для защиты населенных пунктов в области были подготовлены земляные обвалования длиной в 45 км, порядка 300 тысяч мешков с инертным материалом.

Фото: МЧС РК

Сегодня в городе Атбасар прошли торжественные проводы участников ликвидации паводка.