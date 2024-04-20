11:46, 20 Апрель 2024 | GMT +6
Угроза паводка в Акмолинской области миновала. Атбасар проводил участников ликвидации
Благодаря слаженной совместной работе предотвращено подтопление 2 тысяч жилых домов в 95 населенных пунктах, минимизирован ущерб пострадавшим от паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.
Для защиты населенных пунктов в области были подготовлены земляные обвалования длиной в 45 км, порядка 300 тысяч мешков с инертным материалом.
Сегодня в городе Атбасар прошли торжественные проводы участников ликвидации паводка.