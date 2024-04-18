Этнодеревня в Усть-Каменогорске преобразилась после акции «Таза Қазақстан»

Более 300 человек вышли на субботник в Левобережном парке Усть-Каменогорска в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на Информационный центр ВКО.

Фото: Акимат ВКО

Участники акции вооружились хозяйственным инвентарем, разделились на мини-группы и разошлись по территории Этнодеревни, зоопарка и аллеи с военной техникой.

— Сегодня мы в рамках акции «Таза Қазақстан» наводим порядок возле памятников народной архитектуры и быта, которые являются историческим наследием народа Казахстана. Убираем прилегающую территорию, наводим порядок в усадьбах после зимнего времени. Внимание к нашей истории, корням — это очень важно. На уборку сегодня вышли сотрудники не только музея, но и других организаций, все заняты делом, — рассказал заведующий отделом русской этнографии областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея заповедника Александр Яковлев.

Фото: Акимат ВКО

Помимо уборки в усадьбах Этнодеревни, сотрудники планируют высадить здесь саженцы декоративных и садовых растений.

— Убираем, моем, готовим дом к летнему периоду. Летом высадим капусту, перец, свеклу, морковь, картошку. Весь урожай потом отдадим в зоопарк, на корм животным. Рады, что благодаря акции «Таза Қазақстан» территория этнодеревни будет приведена в порядок. Все принимают активное участие в субботнике, — поделились смотрители одной из усадеб Этнодеревни.