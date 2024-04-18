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    13:52, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Этнодеревня в Усть-Каменогорске преобразилась после акции «Таза Қазақстан»

    ВКО
    Фото: Акимат ВКО

    Более 300 человек вышли на субботник в Левобережном парке Усть-Каменогорска в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан», передает агентство Kazinform со ссылкой на Информационный центр ВКО.

    Акимат ВКО
    Фото: Акимат ВКО

    Участники акции вооружились хозяйственным инвентарем, разделились на мини-группы и разошлись по территории Этнодеревни, зоопарка и аллеи с военной техникой.

    — Сегодня мы в рамках акции «Таза Қазақстан» наводим порядок возле памятников народной архитектуры и быта, которые являются историческим наследием народа Казахстана. Убираем прилегающую территорию, наводим порядок в усадьбах после зимнего времени. Внимание к нашей истории, корням — это очень важно. На уборку сегодня вышли сотрудники не только музея, но и других организаций, все заняты делом, — рассказал заведующий отделом русской этнографии областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея заповедника Александр Яковлев.

    Акимат ВКО
    Фото: Акимат ВКО

    Помимо уборки в усадьбах Этнодеревни, сотрудники планируют высадить здесь саженцы декоративных и садовых растений.

    — Убираем, моем, готовим дом к летнему периоду. Летом высадим капусту, перец, свеклу, морковь, картошку. Весь урожай потом отдадим в зоопарк, на корм животным. Рады, что благодаря акции «Таза Қазақстан» территория этнодеревни будет приведена в порядок. Все принимают активное участие в субботнике, — поделились смотрители одной из усадеб Этнодеревни.

    Акимат ВКО
    Фото: Акимат ВКО
    Теги:
    Акции Таза Қазақстан Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Акимат Общество
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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