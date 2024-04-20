Отопление отключат в Костанае 22 апреля

Официальную дату отключения отопления в Костанае, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно алгоритму, завершение отопительного сезона наступает при условии установившейся среднесуточной температуры наружного воздуха на протяжении 3 - 5 суток выше 10 градусов тепла. Среднесуточная температура наружного воздуха в Костанае, начиная с 16 апреля, варьировалась от +9 до +16,9 градуса. В связи с этим, 22 апреля будет производиться отключение.

В Астане отопительный сезон отключили сегодня, 19 апреля. Ранее в акимате столицы рассказали, какие условия необходимы для отключения отопления. Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, он завершается при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и выше. В течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астана об окончании отопительного сезона.

Между тем, в Павлодаре отопительный сезон завершат 22 апреля.