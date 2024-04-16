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    20:06, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Когда в Астане отключат отопление

    отключение тепла
    Фото: freepik.com

    В акимате Астаны рассказали, какие условия необходимы для отключения отопления в столице, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, он завершается при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и выше. В течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астана об окончании отопительного сезона.

    - На ежедневной основе ведется мониторинг наружной температуры совместно с РГП «Казгидромет». В случае соблюдения вышеуказанных параметров акиматом будет принято решение о завершении отопительного сезона, – сообщили в акимате Астаны.

    По прогнозам «Казгидромет», ближайший день, когда среднесуточная температура составит 10 градусов или выше – 18 апреля. Тогда ожидается 18-20 градусов тепла днем и 6-8 градусов тепла ночью. 19 апреля температура станет еще выше: 20-22 градуса тепла днем и 8-10 градусов тепла ночью.

    Теги:
    Отопительный сезон Регионы Астана ЖКХ
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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