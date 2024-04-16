Когда в Астане отключат отопление

В акимате Астаны рассказали, какие условия необходимы для отключения отопления в столице, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, он завершается при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и выше. В течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астана об окончании отопительного сезона.

- На ежедневной основе ведется мониторинг наружной температуры совместно с РГП «Казгидромет». В случае соблюдения вышеуказанных параметров акиматом будет принято решение о завершении отопительного сезона, – сообщили в акимате Астаны.

По прогнозам «Казгидромет», ближайший день, когда среднесуточная температура составит 10 градусов или выше – 18 апреля. Тогда ожидается 18-20 градусов тепла днем и 6-8 градусов тепла ночью. 19 апреля температура станет еще выше: 20-22 градуса тепла днем и 8-10 градусов тепла ночью.