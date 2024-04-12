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    06:29, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Отопительный сезон в Павлодаре завершат 22 апреля

    отключение тепла
    Фото: Наталья Зинченко / Kazinform

    Батареи в квартирах павлодарцев остынут только через 1,5 недели. После этого тепловики приступят к гидравлическим испытаниям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    О завершении отопительного сезона рассказали в акимате города. Сначала павлодарцам озвучили одну дату – 15 апреля, но всего через несколько часов решение изменили. Связано это с большим количеством жалоб от горожан.

    - Уважаемые павлодарцы, сообщаем, что в связи многочисленными просьбами жителей города, акиматом города Павлодара было принято решение о переносе даты окончания отопительного сезона на 22 апреля, - проинформировал монополист АО «Павлодарэнерго».

    Гидравлические испытания в южной части города также начнутся с 22 апреля, затем гидравлические испытания проведут в северной части города.

    Также этим летом в Павлодаре построят новую тепломагистраль и отремонтируют 25 километров изношенных теплосетей. Запланирован ремонт оборудования городских ТЭЦ.

    Напомним, нынешний отопительный сезон в Павлодаре начался 18 сентября 2023 года.

    Теги:
    Отопительный сезон Павлодар Регионы ЖКХ Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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