В Павлодаре начался отопительный сезон

В Павлодаре с 18 сентября к теплу подключают социальные объекты – школы, больницы, детские сады и госучреждения, передает МИА «Казинформ».

Все социальные объекты готовы к приему тепла. Здесь батареи традиционно теплеют на 10-15 дней раньше, чем в жилом секторе.

«Отопительный сезон в Павлодаре, в соответствии с постановлением городского акимата, начался сегодня, 18 сентября. В первую очередь к теплу будут подключать объекты социальной сферы, госучреждения, - сообщила пресс-служба АО «Павлодарэнерго».

Когда к теплу подключат жилые дома пока неизвестно. Точную дату монополист обещает сообщить дополнительно.

В областном центре до сих пор продолжаются работы на теплосетях, а часть домов остается без горячего водоснабжения. В ближайшие дни в Павлодаре должны завершить ремонт старых внутриквартальных сетей. К 25 сентября обещают закончить строительство новой тепломагистрали ТМ-37, от которой зависит теплоснабжение северной части города. А посетившему накануне Павлодарскую область Роману Скляру, глава региона сообщил, что отопительный сезон для жилых домов во всех трех городах области начнется ориентировочно 30 сентября - 1 октября.

Для сравнения, в прошлом году отопительный сезон в Павлодаре начался чуть раньше: в социальных объектах дали тепло 15 сентября, подключать к теплоснабжению многоэтажки начали с 26 сентября.