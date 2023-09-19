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    21:48, 18 Сентябрь 2023 | GMT +6

    В Павлодаре начался отопительный сезон

    отопительный сезон
    Фото: Казинформ.

    В Павлодаре с 18 сентября к теплу подключают социальные объекты – школы, больницы, детские сады и госучреждения, передает МИА «Казинформ».

    Все социальные объекты готовы к приему тепла. Здесь батареи традиционно теплеют на 10-15 дней раньше, чем в жилом секторе.

    «Отопительный сезон в Павлодаре, в соответствии с постановлением городского акимата, начался сегодня, 18 сентября. В первую очередь к теплу будут подключать объекты социальной сферы, госучреждения, - сообщила пресс-служба АО «Павлодарэнерго».

    Когда к теплу подключат жилые дома пока неизвестно. Точную дату монополист обещает сообщить дополнительно.

    В областном центре до сих пор продолжаются работы на теплосетях, а часть домов остается без горячего водоснабжения. В ближайшие дни в Павлодаре должны завершить ремонт старых внутриквартальных сетей. К 25 сентября обещают закончить строительство новой тепломагистрали ТМ-37, от которой зависит теплоснабжение северной части города. А посетившему накануне Павлодарскую область Роману Скляру, глава региона сообщил, что отопительный сезон для жилых домов во всех трех городах области начнется ориентировочно 30 сентября - 1 октября.

    Для сравнения, в прошлом году отопительный сезон в Павлодаре начался чуть раньше: в социальных объектах дали тепло 15 сентября, подключать к теплоснабжению многоэтажки начали с 26 сентября.

    Теги:
    ЖКХ Отопительный сезон Павлодар
    Автор
    Ринат Дусумов
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