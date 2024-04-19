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    15:45, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    Отопительный сезон в Астане завершится 19 апреля

    В столице решено завершить отопительный сезон, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
    Фото: акимат Астаны

    В столице решено завершить отопительный сезон, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В связи с установлением благоприятных погодных условий, акиматом города принято решение об окончании отопительного сезона с 19 апреля.

    Ранее в акимате Астаны рассказали, какие условия необходимы для отключения отопления в столице. Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, он завершается при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и выше. В течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астана об окончании отопительного сезона.

    Между тем, в Павлодаре отопительный сезон завершат 22 апреля.

    Теги:
    Отопительный сезон Регионы Астана ЖКХ
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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