Отопительный сезон в Астане завершится 19 апреля

В столице решено завершить отопительный сезон, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В связи с установлением благоприятных погодных условий, акиматом города принято решение об окончании отопительного сезона с 19 апреля.

Ранее в акимате Астаны рассказали, какие условия необходимы для отключения отопления в столице. Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, он завершается при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 градусов и выше. В течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астана об окончании отопительного сезона.

Между тем, в Павлодаре отопительный сезон завершат 22 апреля.