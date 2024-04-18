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    13:09, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Из 100 тысяч тонн пластика в РК перерабатывается лишь 3,5 тысячи тонн

    проект по переработке пластиковых отходов Rocket Plastic
    Фото: Rocket Plastic

    По данным Ассоциации переработчиков вторичного сырья Казахстана, из 100 тысяч тонн пластика, образующегося на мусорных полигонах в стране, перерабатывается лишь около 3,5 тысячи тонн, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Председатель Ассоциации переработчиков вторичного сырья Казахстана Батырбек Аубакиров отметил, что профильные компании столкнулись с большой проблемой – недостаточно сырья для переработки твердых бытовых отходов. По его словам, казахстанским полигонам выгоднее вывозить мусор для переработки в соседние страны, нежели передавать его отечественным перерабатывающим заводам.

    - В настоящее время у переработчиков есть ряд таких проблем. Ключевые из них – это отсутствие устойчивой сырьевой базы, которое не позволяет стабильно работать, неравные условия торговли с третьими странами; вызванный разными таможенными ставками и курсовой разницей демпинг на сырье и готовую продукцию. В итоге эти факторы снижают конкурентоспобность казахстанских переработчиков, приводят к потере доли рынка, недозагрузке производственных мощностей, – заявил Батырбек Аубакиров. 

    Напомним, в июне 2022 года Казахстан уже вводил запрет на вывоз ПЭТ отходов (полиэтилентерефталат отходов - прим. ред.) сроком на 6 месяцев. Сообщалось, что запрет введен в целях обеспечения отечественных производителей полимерной продукции доступным сырьем, то есть ПЭТ (полиэтилентерефталат) отходами, для увеличения объемов производства и снижения стоимости готовой продукций на внутреннем рынке.

    Теги:
    Бизнес Мусор Заводы Промышленность Экономика
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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