Из 100 тысяч тонн пластика в РК перерабатывается лишь 3,5 тысячи тонн

По данным Ассоциации переработчиков вторичного сырья Казахстана, из 100 тысяч тонн пластика, образующегося на мусорных полигонах в стране, перерабатывается лишь около 3,5 тысячи тонн, передает корреспондент агентства Kazinform.

Председатель Ассоциации переработчиков вторичного сырья Казахстана Батырбек Аубакиров отметил, что профильные компании столкнулись с большой проблемой – недостаточно сырья для переработки твердых бытовых отходов. По его словам, казахстанским полигонам выгоднее вывозить мусор для переработки в соседние страны, нежели передавать его отечественным перерабатывающим заводам.

- В настоящее время у переработчиков есть ряд таких проблем. Ключевые из них – это отсутствие устойчивой сырьевой базы, которое не позволяет стабильно работать, неравные условия торговли с третьими странами; вызванный разными таможенными ставками и курсовой разницей демпинг на сырье и готовую продукцию. В итоге эти факторы снижают конкурентоспобность казахстанских переработчиков, приводят к потере доли рынка, недозагрузке производственных мощностей, – заявил Батырбек Аубакиров.

Напомним, в июне 2022 года Казахстан уже вводил запрет на вывоз ПЭТ отходов (полиэтилентерефталат отходов - прим. ред.) сроком на 6 месяцев. Сообщалось, что запрет введен в целях обеспечения отечественных производителей полимерной продукции доступным сырьем, то есть ПЭТ (полиэтилентерефталат) отходами, для увеличения объемов производства и снижения стоимости готовой продукций на внутреннем рынке.



