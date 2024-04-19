О незыблемой дружбе Казахстана и Кыргызстана напомнил Касым-Жомарт Токаев
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом на встрече с кыргызской делегацией в Акорде на заседании Высшего межгосударственного совета, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Прежде всего, я хотел бы искренне поблагодарить Садыра Нургожоевича за то, что он принял мое приглашение и приехал в Казахстан с официальным визитом. Этому визиту я уделяю особое внимание. Кыргызстан для нас — братская страна, важный и надежный партнер. Незыблемая дружба наших народов основана на общей истории и духовных ценностях. Казахстанско-кыргызские отношения развиваются в духе стратегического партнерства, — сказал Касым-Жомарт Токаев.
В этом контексте Глава государства отметил, что две страны начали укреплять партнерские отношения.
— Сегодня мы подпишем историческое соглашение. Нет сомнений, что этот важный документ придаст новый импульс развитию казахстанско-кыргызских отношений. Поэтому мы с нетерпением ждем этого. У нас есть для этого возможности и энтузиазм. Мы считаем, что заседание Высшего межгосударственного совета открывает путь к расширению сферы сотрудничества, — заключил Президент Казахстана.