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    12:19, 19 Апрель 2024 | GMT +6

    О незыблемой дружбе Казахстана и Кыргызстана напомнил Касым-Жомарт Токаев

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    Фото: Мухтар Холдарбеков / Kazinform

    Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом на встрече с кыргызской делегацией в Акорде на заседании Высшего межгосударственного совета, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Прежде всего, я хотел бы искренне поблагодарить Садыра Нургожоевича за то, что он принял мое приглашение и приехал в Казахстан с официальным визитом. Этому визиту я уделяю особое внимание. Кыргызстан для нас — братская страна, важный и надежный партнер. Незыблемая дружба наших народов основана на общей истории и духовных ценностях. Казахстанско-кыргызские отношения развиваются в духе стратегического партнерства, — сказал Касым-Жомарт Токаев. 

    В этом контексте Глава государства отметил, что две страны начали укреплять партнерские отношения. 

    — Сегодня мы подпишем историческое соглашение. Нет сомнений, что этот важный документ придаст новый импульс развитию казахстанско-кыргызских отношений. Поэтому мы с нетерпением ждем этого. У нас есть для этого возможности и энтузиазм. Мы считаем, что заседание Высшего межгосударственного совета открывает путь к расширению сферы сотрудничества, — заключил Президент Казахстана. 

    Теги:
    Акорда Президент Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кыргызстан Международные отношения
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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