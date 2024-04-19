Благоустройство памятников Ш. Уалиханову и А. Забикулину произвели в Кокшетау

В рамках общереспубликанской акции «Таза Қазақстан» молодежь провела благоустройство памятников Шокану Уалиханову и Аскару Забикулину в Кокшетау, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе МРЦ Акмолинской области, республиканская акция длится пять недель. Вторая неделя проходит по направлению «Киелі мекен». Участие в акции приняли более 150 студентов, пенсионеров, организаторов, общественных активистов и государственных служащих.

В рамках акции с участием студентов было проведено благоустройство памятника Шокану Уалиханову, далее по инициативе КГУ «Қоғамдық даму» благоустроена территория, прилегающая к памятнику Аскара Забикулина.