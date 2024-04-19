Благоустройство памятников Ш. Уалиханову и А. Забикулину произвели в Кокшетау
В рамках общереспубликанской акции «Таза Қазақстан» молодежь провела благоустройство памятников Шокану Уалиханову и Аскару Забикулину в Кокшетау, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе МРЦ Акмолинской области, республиканская акция длится пять недель. Вторая неделя проходит по направлению «Киелі мекен». Участие в акции приняли более 150 студентов, пенсионеров, организаторов, общественных активистов и государственных служащих.
В рамках акции с участием студентов было проведено благоустройство памятника Шокану Уалиханову, далее по инициативе КГУ «Қоғамдық даму» благоустроена территория, прилегающая к памятнику Аскара Забикулина.
— Сегодня в рамках акции «Таза Қазақстан», проходящей по республике, мы проводим работы по очистке от мусора территорию вокруг памятника великому ученому казахского народа, одному из первых представителей демократической, просветительской культуры, востоковеду, историку, фольклористу, этнографу, географу, просветителю — Шокан Чингисовичу Уалиханову, родившемуся во второй половине XIX века в Казахстане. В ходе уборки были проведены работы по приведению в порядок, благоустройству территории мемориального комплекса, очистке от мусора, — отметил специалист областного фронт-офиса «Центра поддержки волонтеров» Дидар Хамзин.