ТРК Президента принял участие в экологической акции «Таза Қазақстан»

В Астане коллектив Телерадиокомплекса Президента РК принял участие в республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

Слоган «Киелі мекен» стал девизом акции, проводимой по всей стране, а также объединяющей усилия граждан и организаций в борьбе за чистоту окружающей среды.

Фото: Kazinform

В ходе субботника была проведена уборка территории Линейного парка, расположенного между комплексом «Абу-Даби Плаза» и Астанинским ботаническим садом на площади в 14 гектаров. Совместными усилиями было собрано и вывезено более 250 мешков мусора.

Фото: Kazinform

— Коллектив ТРК Президента активно принимает участие в социальной жизни нашей страны. Мы любим наш город и стараемся внести свой вклад в чистоту и порядок. Сегодня это был Линейный парк, в предстоящие мероприятия мы планируем высадить свыше 100 саженцев в городе. В столице есть Аллея Телерадиокомплекса Президента, за которой мы тоже ухаживаем. Ведь «Таза Қазақстан» — это не только субботники, это новая экологическая культура, объявленная Главой государства — сказала директор ТРК Президента Раушан Кажибаева.

Фото: Kazinform

Напомним, по всей стране по инициативе Касым-Жомарта Токаева стартовала республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». В нынешний период акция разделена на несколько недель. В частности, с 6 по 13 апреля — Неделя «Таза өлке», с 13 по 20 апреля — «Киелі мекен», с 20 по 27 апреля — «Жасыл аймақ», с 27 апреля по 4 мая — «Өнегелі ұрпақ», а с 4 по 11 мая — «Мөлдір бұлақ».

Фото: Kazinform

В рамках нынешней экоакции в Астане запланировано проведение более 80 мероприятий. Сегодня работы по благоустройству города проводятся на территории памятника «Керей мен Жәнібек хандар», где присутствуют звезды эстрады, а также на «Аллее писателей» с участием депутатов маслихата, членов Союза писателей, учеников средних школ и сотрудников библиотеки.

Фото: Kazinform

Телерадиокомплекс Президента является одной из крупнейших медиа-компаний Казахстана, в состав которой входят: телеканалы Jibek Joly, Silk Way, Silk Way Cinema, международное информационное агентство Kazinform и Центр документального кино.

Фото: Kazinform