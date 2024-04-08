В республике началась экологическая акция «Таза Қазақстан»

8 апреля в регионах страны по инициативе молодежных ресурсных центров и молодежных организаций стартовала республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан». Масштабная экологическая акция продлится пять недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минкультуры РК.

Первая неделя, которая продлится до 13 апреля, носит название «Таза өлке» - в течение недели жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций и предприятий будут проводить уборку прилегающих территорий и дворов.

Неделя до 20 апреля будет носить название «Киелі мекен» и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

До 27 апреля неделя с темой «Жасыл аймақ» ознаменуется посадкой саженцев деревьев, побелкой насаждений.

Период до 4 мая будет носить название «Өнегелі ұрпақ» и посвящен уборке и благоустройству дворов ветеранов и территорий домов престарелых.

В последнюю, пятую неделю, под названием «Мөлдір бұлақ» будут очищать от мусора окрестности водоемов – рек и озер.

В г. Алматы республиканская акция пройдет в рамках общегородской кампании «Алматы – наш общий дом». В рамках кампании пройдут благотворительные и культурные акции, приучающие казахстанцев к добрососедству и взаимовыручке, пропагандирующих ответственное поведение и следование общепринятым в социуме нормам взаимодействия.