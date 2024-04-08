«Алматы – наш общий дом»: Ерболат Досаев обратился к горожанам

Стартовала кампания «Алматы – наш общий дом», которая призвана формировать ценности бережного отношения к городской инфраструктуре. Она пройдет с 8 апреля по 8 мая, передает корреспондент агентства Kazinform.

Аким города Ерболат Досаев призвал жителей и гостей Алматы объединиться для того, чтобы город был еще лучше и краше.

Фото: акимат Алматы

- Для нас Алматы – наш общий дом, место, в котором мы выросли, здесь живут наши родители, в парках и скверах гуляют наши дети. С этого дня, целый месяц, мы начинаем и проводим кампанию «Алматы – наш общий дом». Цель – объединиться всем неравнодушным жителям для того, чтобы наш любимый город был еще лучше и краше. Дело не только в чистоте и порядке, а в бережном отношении к тому, что мы вместе созидаем, - сказал аким в своем обращении.

Он отметил, что большие дела начинаются с малого.

- Как сказал великий Абай: «Өзін тәрбиелей білмеген, өзгеге өнеге көрсете алмайды». Давайте начнем с себя, своего дома, двора. Алматинцы всегда отличались особым трепетным отношением к своему городу. Конечно, я понимаю, что у всех свои заботы и дела, но город у нас один на всех. По моему поручению все городские коммунальные службы, районные акиматы примут самое активное участие. Все мероприятия от имени города обеспечены необходимыми ресурсами. В эти предстоящие недели приглашаю всех неравнодушных горожан присоединиться к нашим общим мероприятиям, облагородить и очистить свои дворы, улицы, поучаствовать в экоакциях. Уверен, что бизнес Алматы внесет свой большой вклад в его развитие и благоустройство, - добавил градоначальник.

Фото: акимат Алматы

В акимате города отметили, что главная цель кампании «Алматы – наш общий дом» - формирование ценностей бережного отношения к городской инфраструктуре, воспитание высокой гражданской ответственности и экологической культуры среди населения, поддержка частных экологических инициатив и создание условий для их реализации.

Кампания поделена на четыре основных этапа:

«Наш город – наши улицы» (8-14 апреля) - неделя уборки и приведения в порядок городской инфраструктуры: дорог, надземных и подземных пешеходных переходов, остановочных павильонов, светофоров, осветительных приборов, указателей, туристических тотемов, общественных туалетов. Будет произведена замена люков и ремонт мусорных баков с проведением дезинфекции и дезинсекции.

«Наш город – наш двор, наш дом» (15-21 апреля): неделя посадки саженцев. Будут отремонтированы и приведены в порядок дворы и детские площадки. Желающим озеленить дворы и палисадники будет выдан посадочный материал, желающим покрасить заборы частных домов предоставят лакокрасочный материал. В этот период также стартуют различные творческие и экологические мероприятия – запланировано открытие креативного экохаба и аллеи молодоженов «Жас жұбайлар», плоггинг «Экомарафон», проект по сбору пищевых отходов в кафе и ресторанах; акции «Чистые игры», «Сдай просроченные лекарства – спаси природу»; конкурсы «Лучший двор», «Лучший палисадник», «Лучший работник коммунальной службы», конкурс школьных рисунков «Зеленая планета – наш общий дом» и многое другое. 20 апреля запланирован общегородской субботник.

«Наш город – наши горы, реки и озера» (22-28 апреля): неделя очистки набережных и водоемов, парков, скверов и предгорий.

«Наш город – наша гордость» (29 апреля – 8 мая): неделя очистки памятников и объектов культуры. На завершающей неделе состоится запуск городских фонтанов и награждение призами самых активных жителей города, принявших участие в мероприятиях кампании.

Фото: акимат Алматы

По итогам кампании ожидается мойка и ремонт 1765 остановочных павильонов, 480 светофорных объектов, 56 подземных и 78 надземных переходов, 1500 мусорных площадок, 24 747 урн, 15 454 скамеек, 161 памятника. Коммунальные службы города проведут уборку 153 парков и скверрв, 1349 км арычной сети, 4468 км улиц и тротуаров, 235 дорожных люков. В рамках кампании будет модернизировано 3420 светоточек, 650 вывесок, высажено более 20 тысяч саженцев деревьев и кустарников. 1 мая в городе запустят 65 фонтанов.