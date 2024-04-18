Вторая волна паводков началась в Северо-Казахстанской области
На Сергеевском водохранилище наблюдается повышение уровня воды, в целом паводковая обстановка по Северо-Казахстанской области остается сложной. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель акима региона Канат Дузелбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
- На Сергеевском водохранилище, после прохождения первой волны паводков, произошло уменьшение перелива до 250 см. Но в связи с приходом второй волны, идет повторное повышение уровня воды, перелив на 10 часов утра составляет 278 см, с ростом на 21 см, - сказал Канат Дузелбаев.
Тяжелая обстановка, по его словам, остается в Кызылжарском районе и городе Петропавловске.
- Ряд населенных пунктов Кызылжарского района и часть микрорайонов Подгора, Кожевный, Заречный, Косогор областного центра находятся под водой. С начала паводка по области подтопило 2 886 домов, подтопленными остаются 2 639. Всего по области эвакуировано 14 388 человек. В эвакуационных пунктах размещено 1073 человек, все они обеспечены трехразовым питанием, предметами первой необходимости. На сегодняшний день уже выплачена единовременная социальная помощь 149 семьям. В СКО поступило 470 тонн гуманитарной помощи из Астаны, Алматы, а также из ВКО, Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской, Акмолинской областей, протянула руку помощи и казахская диаспора в России - из города Омск, - проинформировал Канат Дузелбаев.