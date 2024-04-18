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    12:25, 18 Апрель 2024 | GMT +6

    Вторая волна паводков началась в Северо-Казахстанской области

    паводки, укрепление дамбы
    Фото: МЧС РК

    На Сергеевском водохранилище наблюдается повышение уровня воды, в целом паводковая обстановка по Северо-Казахстанской области остается сложной. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель акима региона Канат Дузелбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - На Сергеевском водохранилище, после прохождения первой волны паводков, произошло уменьшение перелива до 250 см. Но в связи с приходом второй волны, идет повторное повышение уровня воды, перелив на 10 часов утра составляет  278 см, с ростом на 21 см, - сказал Канат Дузелбаев. 

    Тяжелая обстановка, по его словам, остается в Кызылжарском районе и городе Петропавловске.

    - Ряд населенных пунктов Кызылжарского района и часть микрорайонов Подгора, Кожевный, Заречный, Косогор областного центра находятся под водой. С начала паводка по области подтопило 2 886 домов, подтопленными остаются 2 639. Всего по области эвакуировано 14 388 человек. В эвакуационных пунктах размещено 1073 человек, все они обеспечены трехразовым питанием, предметами первой необходимости. На сегодняшний день уже выплачена единовременная социальная помощь 149 семьям. В СКО поступило 470 тонн гуманитарной помощи из Астаны, Алматы, а также из ВКО, Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской, Акмолинской областей, протянула руку помощи и казахская диаспора в России - из города Омск, - проинформировал Канат Дузелбаев. 

    Теги:
    Подтопления Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Паводки в Казахстане Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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