Вторая волна паводков началась в Северо-Казахстанской области

На Сергеевском водохранилище наблюдается повышение уровня воды, в целом паводковая обстановка по Северо-Казахстанской области остается сложной. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель акима региона Канат Дузелбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

- На Сергеевском водохранилище, после прохождения первой волны паводков, произошло уменьшение перелива до 250 см. Но в связи с приходом второй волны, идет повторное повышение уровня воды, перелив на 10 часов утра составляет 278 см, с ростом на 21 см, - сказал Канат Дузелбаев.

Тяжелая обстановка, по его словам, остается в Кызылжарском районе и городе Петропавловске.